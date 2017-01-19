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79 milyonu ilgilendiren torba yasada vatandaşlara ne kolaylıklar sağlanıyor?

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Meclis’te kabul edilen ‘torba yasa’ ile esnaftan işçiye, işletmelerden finans sektörüne neredeyse 79 milyon vatandaşı ilgilendiren çok önemli kolaylıklar hayata geçiyor.
79 milyonu ilgilendiren torba yasada vatandaşlara ne kolaylıklar sağlanıyor?
79 milyonu ilgilendiren torba yasada vatandaşlara ne kolaylıklar sağlanıyor? 79 milyonu ilgilendiren torba yasada vatandaşlara ne kolaylıklar sağlanıyor? 79 milyonu ilgilendiren torba yasada vatandaşlara ne kolaylıklar sağlanıyor?

İşte torba yasa ile gelen düzenlemeler;

* MEMUR EMEKLİSİ: Memur emeklilerinin AYM’ye yeni başvurular yapmalarına gerek kalmayacak. Memur emeklilerine, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 liradan aşağı olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ödeme yapılacak. Emekliler ve hak sahiplerinin 1 yıl içinde başvuracak. Ödenecek en düşük miktar 100 lira olacak. İlave ikramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, varsa kalan bölümü ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek.

* SİCİL AFFI: 11 milyon 561 bin 202 kişi ve 2 milyon 331 bin 460 şirketin sicillerini temizleme olanağı getirildi. Bu kişilerin ve şirketlerin 6 ay içinde borçlarını ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekiyor. Bu şartı yerine getirirlerse bankaların karalistesinden çıkabilecekler. Kara listeye giren ancak borcunu daha önceden ödemiş olanlar da aftan yararlanacak. Herhangi bir önkoşul aranmadan sicilleri temizlenecek.

* GECEKONDU AFFI: 31 Aralık 2000’den önce üzerinde yapılanma olan Hazineye ait taşınmazların vatandaşlara rayiç bedel üzerinden doğrudan, ihalesiz ve uygun ödeme koşulları ile satılmasına yönelik uygulamada tarih 19 Temmuz 2003 olarak değiştirilecek. Böylece 31 Aralık 2000-19 Temmuz 2003 döneminde Hazine taşınmazları üzerinde ev, işyeri gibi yapı yapan vatandaşlar da bu hükümlerden yararlanacak.

* ASGARİ DESTEK: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için geçen yıl başlatılan asgari ücret desteği, bu sene de devam edecek. Aralık 2016, Ocak ve Şubat 2017’ye ait sigorta prim ödemeleri, faizsiz olarak ekim, kasım ve aralık aylarında yapılabilecek. Hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücretin üçte ikisini geçtiği halde evde bakım yardımlarından faydalananlara fazla ve yersiz ödenen ve geri alınması gereken tutarlar ile bunlardan doğan faiz silinecek.

* TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞ: Bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarının yıllık vize harçları kaldırıldı. Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, tüm navlun sözleşmeleri gibi damga vergisi ve harçlardan muaf olacak. Bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmayacak. Yabancı bayraklı gemi ve yatların Türk bayrağına geçmesi teşvik ediliyor.

* KAMU SATIŞLARI: Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin taşınmaz satışları, teslimleri, katma değer vergisine tabi tutulmayacak. Belediyeler ve İl Özel İdarelerin taşınmazları satmalarındaki “2 yıl ellerinde tutma” şartı kaldırıldı. 50 milyon lira ve üzerindeki sabit yatırım tutarı olanlara, yılın 6 aylık dilimlerinde yüklenilen KDV, 6 ayı takip eden bir yıl içinde, daha düşük sabit yatırım tutarı olanların yıl içinde yüklenilen ancak indirilemeyen KDV ise ertesi yıl iade edilecek.

* BİRLİKLERE ZORUNLU BES: Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulan sandıkların iştirakçileri olarak çalışmaya başlayanlardan 45 yaşını doldurmayanlar, bu sandıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredilinceye kadar, sigortalı olmasalar da işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edildi.

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