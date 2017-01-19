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Bakan Akdağ'dan Palmiye yağı açıklaması!

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Bakan Akdağ, talimatı doğrultusunda hazırlanan rapora göre İngiliz aşçının dava açıp kazandığı amonyak maddesinin Türkiye'de kullanılmadığını belirtti.
Bakan Akdağ'dan Palmiye yağı açıklaması!
Bakan Akdağ'dan Palmiye yağı açıklaması! Bakan Akdağ'dan Palmiye yağı açıklaması! Bakan Akdağ'dan Palmiye yağı açıklaması!

İngiltere'de bir aşçının, ünlü fast-food zincirinin kullandığı etlerin hayvansal yağ hamuru ve amonyaktan oluştuğuna ilişkin açtığı davayı kazandığı ve aynı fast-food zincirinin Türkiye'de de faaliyet gösterdiği hatırlatılarak, bu konuda bir inceleme yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Akdağ, şu yanıtı verdi:

Ülkemizde rastlanmadı

"Amonyak bileşikleri, Amerikan Gıda ve İlaç Örgütünce yiyeceklere konmasına izin verilen bir madde. Fakat Avrupa Birliği'nde ve ülkemizde bu yasak. Bizde yer alan tebliğde amonyum hidroksitin gıdalara konması yasak. Tarım Bakanlığımız da bu hususlarda çok hassas. Şu ana kadar da tespit edilmiş bir ürün yok. Türkiye'deki denetlemelerde amonyum hidroksite rastlanmamış durumda. EFSA açısından, Dünya Sağlık Örgütü açısından Palm yağına ilişkin bir kısıtlama kararı yok ama bunun riskli olabileceği ve çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi. Palm ya da (trans yağları) kızartma yağlarının kullanılması, bugün risk tespit edilemese bile yarın öbür gün risk olabilir"  

Piyasada her ilaçtan var

Milyonları ilgilendiren ilaca 'zam' konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdağ, “Türkiye’de ilaç değeri Kurun dönüşüm değeri açısından avro değeri 2.11’de 2.34’e çıkıyor. Avronun 4.05 olmasına karşın biz bunu 2.34’den karşılıyoruz. Türkiye dünyada ilacı en ucuza satan ülke. Harward'da bir ilaç şirketi yetkilisi bana, ‘Türkiye'nin politikaları yüzünden 2.5 milyar dolar gelir kaybına uğradık’ dedi. Stoktan dolayı piyasada bulunmayan bir ilacımız yok” dedi.

Okullara obezite programı

Obeziteyle mücadeleyi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Akdağ, “Kuzey Avrupa ülkelerinde çocuklar günlük düzenli egzersiz yapıyorlar ve böylece bunu alışkanlık haline getiriyorlar. Milli Eğitim Bakanımızla bunu görüştüm. 2017'de bazı okullarımızda obeziteyi önlemek için bu eğitimi zorunlu hale getireceğiz” diye konuştu. 

Doktora zorla antibiyotik yazdırmayın

Akdağ, “Vatandaşlar hekimlerden ısrarla antibiyotik yazmasını istemesinler. Önümüzdeki hafta antibiyotik kullanımını azaltma konusunda yeni bir döneme giriyoruz. Hızlı bir antijen testi satın alıyoruz. Enfeksiyonu yapan mikroorganizmanın virüs olup olmadığı test edilecek. Yüzde 95 doğru cevap veren bir yöntem” dedi.

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