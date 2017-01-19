39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısına ilişkin soruşturma genişliyor. İstanbul polisi, 16 gün boyunca 24 saat aralıksız baskın yaptığı uyuyan DEAŞ hücrelerine, teröristin yakalanmasının ardından da darbe üstüne darbe vuruyor. Reina katili Abdülgadir Masharipov'un (34) sorguda verdiği ifadelerden yola çıkan ekipler, yılbaşı katliamının 2 numarasını da yakaladı.
OPERASYON AKŞAMI '16 OCAK'
DEAŞ üyesi M.A., katil Masharipov'un gözaltına alınışından 11 saat sonra Başakşehir'de saklandığı hücre evinde yakalandı. 16 Ocak Pazartesi gece geç saatlerde katil Masharipov'u Esenyurt'ta saklandığı hücre evinde yakalayan güvenlik güçleri, operasyondan 5 saat önce İstanbul'da birçok adrese baskınlar gerçekleştirdi. Polisin 2 gün boyunca şüpheli adreslere, emlakçı, sucu, çiçekçi kılığında gitmeleri sayesinde tek kurşun sıkmadan operasyon yaptığı bildirildi.
TALİMAT BEKLİYORLARDI
Operasyonlarda çoğu silahlı 140'ın üzerinde DEAŞ üyesini gözaltına alındı. Baskınlarda DEAŞ üyelerinin eşleri ve çocuklarının da gözaltına alındığı, fakat çocukların zanlı sayısına dahil edilmediği öğrenildi. Yakalanan 140'ı aşkın DEAŞ'lı sayısı, Esenyurt baskınından sonra da devam eden operasyonlar neticesinde 168'e ulaştı. DEAŞ militanları içerisindeki 41 teröristin ise 'her an saldırıya hazır uyuyan hücre' olduğu ve tıpkı Reina katliamcısı Masharipov gibi Rakka'dan haber beklediği tespit edildi. 41 terörist için TEM Şube'de özel ekip kuruldu.
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Sorguda döküldü: ‘2 numara’yı yakalattı!
39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısına ilişkin soruşturma genişliyor. İstanbul polisi, 16 gün boyunca 24 saat aralıksız baskın yaptığı uyuyan DEAŞ hücrelerine, teröristin yakalanmasının ardından da darbe üstüne darbe vuruyor. Reina katili Abdülgadir Masharipov'un (34) sorguda verdiği ifadelerden yola çıkan ekipler, yılbaşı katliamının 2 numarasını da yakaladı.
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