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Ev alana vatandaşlık hakkıyla 1 milyar dolar gelir bekleniyor!

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Hükümet, Türkiye'de gayrimenkul alan yabancılara belli koşullarda Türk vatandaşlığı verilmesinin önünü açarken, üst düzey bir ekonomi yetkilisi bu düzenlemeden 2017'de 1 milyar doların üzerinde gelir beklendiğini açıkladı.
Ev alana vatandaşlık hakkıyla 1 milyar dolar gelir bekleniyor!
Ev alana vatandaşlık hakkıyla 1 milyar dolar gelir bekleniyor! Ev alana vatandaşlık hakkıyla 1 milyar dolar gelir bekleniyor! Ev alana vatandaşlık hakkıyla 1 milyar dolar gelir bekleniyor!

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe  giren yönetmeliğe göre, en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığı verilecek. Reuters'a konu ile ilgili bilgi veren yetkili, "Gayrimenkul alan ve parasını buraya getiren yabancılara vatandaşlık verilmesi düzenlemesinden bu yıl 1 milyar doların üzerinde gelir bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

ARAPLARDAN İLGİ BÜYÜK 

Yeni düzenlemenin ekonominin toparlanmasına yardımcı olacağını belirten aynı yetkili şöyle devam etti: "Yabancı yatırımcının girişiyle gayrimenkul sektörü de hareketlenecek. Araplardan zaten büyük talep var. Bu talep de özellikle İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illere dönük. Parasal anlamdaki girişin ekonomide canlanmaya neden olacağını görmemiz gerekiyor." 

HIZLANACAK

Gayrimenkul alımlarında en çok Suriye ve Iraklıların talepte bulunduğunu kaydeden yetkili, "Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkilerini önümüzdeki süreçte geliştirmesi durumunda bu taleplerin alımlara dönmesini bekliyoruz. Rusların Akdeniz'de gayrimenkul alımı da artar" dedi.

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