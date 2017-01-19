19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
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Yunanistan’ın eski başbakanı Papandreu yargıç karşısına çıkacak!

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Dedesi, babası ve kendisi Yunanistanda başbakanlık görevi yapmış olan, PASOK Partisinin kurucusu Andreas Papandreunun oğlu Yiorgos Papandreu yarın yargıç karşısına çıkacak.
Yunanistan’ın eski başbakanı Papandreu yargıç karşısına çıkacak!
Yunanistan’ın eski başbakanı Papandreu yargıç karşısına çıkacak! Yunanistan’ın eski başbakanı Papandreu yargıç karşısına çıkacak! Yunanistan’ın eski başbakanı Papandreu yargıç karşısına çıkacak!

Emekli Deniz Binbaşısı Panagiotis Stamatis, eski başbakanı İMFyi Yunanistana getirmekle suçlayarak aleyhine dava açtı. 2009 yılında Papandreunun Selanikte seçim öncesi yaptığı açıklamalarında, dillerden düşmeyen Paramız var cümlesiyle halka yalan söylediğini, zamlar vaat ettiği halde iktidara geldiğinde maaş kısıtlamalarına geçtiğini, sonra da memoranduma mahkûm ettiğini ileri süren Stamatis, Yunan halkından onuru esirgediğinden, sefalet ve yoksulluğa sürüklediğinden dolayı ona dava açtım dedi

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