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TBMM'de HDP'lileri sayan vekile şehitlerle cevap

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Muş Milletvekili Burcu Çelik, her oylamada tutuklu vekilleri sayınca AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı, şehitlerin isimleriyle karşılık verdi.
TBMM'de HDP'lileri sayan vekile şehitlerle cevap
TBMM'de HDP'lileri sayan vekile şehitlerle cevap TBMM'de HDP'lileri sayan vekile şehitlerle cevap TBMM'de HDP'lileri sayan vekile şehitlerle cevap

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik'in her oylama sonrasında TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın "Oyunu kullanmayan milletvekili var mı?" sorusu üzerine HDP'nin tutuklu milletvekillerinin isimlerini saymasına AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

TERÖRİSTLERİN ŞEHİT ETTİĞİ İSİMLERİ SAYDI

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise PKK'lı teröristlerin şehit ettiği isimleri de okuyarak, "Yasin Börü mezarda, Muhammet Fatih Safitürk mezarda, Dolmabahçe şehitleri mezarda, Kayseri şehitleri mezarda, Merasim Sokak şehitleri mezarda, Kızılay şehitleri mezarda." diye bağırdı.

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