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İşte Türkiye'nin en güvenilir kurumu: Cumhurbaşkanlığı

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Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi yaptığı araştırmada, halkın en güvendiği kurum Cumhurbaşkanlığı oldu.
İşte Türkiye'nin en güvenilir kurumu: Cumhurbaşkanlığı
İşte Türkiye'nin en güvenilir kurumu: Cumhurbaşkanlığı İşte Türkiye'nin en güvenilir kurumu: Cumhurbaşkanlığı İşte Türkiye'nin en güvenilir kurumu: Cumhurbaşkanlığı

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen, “Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması” 2016 yılı sonuçları açıklandı.

Türkiye’de mevcut ve olası sorunlar ile gündeme ilişkin toplumun bakışını tespit eden araştırmada halkın en güvendiği kurum Cumhurbaşkanlığı olarak tespit edildi.

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EN GÜVENİLİR KURUM

Türkiye'nin en güvenilir kurumları?' sorusunda ilk yıllardan beri değişmeyen bir lider vardı; Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu yıl vatandaş en çok Cumhurbaşkanlığı kurumuna güvendiğini belirtti. Kamuoyunda ilk kez ordunun güvenilirliği düşüş gösterdi. Geçen yıl yüzde 62,4’lük oran ile vatandaşın en güvendiği kurum olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yıl polis teşkilatıyla birlikte en güvenilir ikinci kurum oldu. 

EN AZ GÜVENİLEN KURUM MEDYA

Araştırmada en az güvenilen kurum ise yüzde 15,1 ile medya oldu. 

TÜRKİYE İÇİN TEHDİT OLAN ÜLKELER SIRALAMASI

Bunun dışında Türkiye için tehdit oluşturduğuna inanılan ülkeler sıralamasında geçen yıl Rusya birinci sıradaydı, bu yıl ise eski lider yerini tekrar aldı; İsrail birinci sırada, Amerika ikinci sırada ve Suriye üçüncü sırada yer aldı."

EN ÖNEMLİ SORUN TERÖR

Ankete katılanlara göre, terör en önemli sorun olarak görülüyor.

2015'te olduğu gibi 2016'da da ülke gündeminin en önemli sorunu terör olarak görüldü. Ankete katılanlara göre, PKK ve DAEŞ gibi Fetullahçı Terör Örgütü de ciddi bir tehdit olarak görülüyor.

Bu sonuca göre FETÖ ülkenin en önemli ikinci sorunu haline geldi. Katılımcılar, FETÖ'nün siyasi bağlantıları olduğunu düşünüyor. Örgütle mücadele yöntemlerini destekleyenlerin oranı yüzde 71. Çoğunluk mücadeleye devam edilmesi gerektiğine inanıyor.

AVRUPA BİRLİĞİNE DESTEK AZALIYOR

Halkın AB’yi destekleme oranı 2015’te yüzde 65,1 iken bu yıl yüzde 45,7’ye geriledi. Türkiye’nin AB’ye üye olabileceğini düşünme oranında da önemli düşüş gözlemlendi. Oran yüzde 38,3’ten yüzde 27’ye geriledi. Aynı şekilde Türkiye’nin NATO üyeliğinin devam etmesini destekleyenlerin oranında son iki yılda yüzde 20’lik düşüş gözlemlendi. Oran 2014 yılında yüzde 76,2, 2015 yılında yüzde 69,5 iken; 2016 yılında yüzde 58’e düştü.

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