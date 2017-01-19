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Dünya devlerinden Türkiye kararı!

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İzmir Kalkınma Ajansınca (İZKA) özel bir yatırım ve tanıtım stratejisi yürütülen Japonya'dan çok sayıda firmanın Avrupa'ya açılan kapı olarak İzmir'i seçtiği belirtildi.
Dünya devlerinden Türkiye kararı!
Dünya devlerinden Türkiye kararı! Dünya devlerinden Türkiye kararı! Dünya devlerinden Türkiye kararı!

İZKA'dan yapılan açıklamada, İzmir'de 2016'nın ilk 6 ayında toplam 2 bin 237 yabancı sermayeli firmanın bulunduğu, kentin konumu gereği doğal dağıtım merkezi olması ve sunduğu yüksek yaşam standartlarıyla yabancı yatırımcının ilgisini çektiği ifade edildi.

Son dönemde Japon firmalardan arka arkaya gelen yatırım haberlerinin yabancı ilgisini gösterdiğine işaret edilerek, İZKA'nın özel bir yatırım ve tanıtım stratejisi yürüttüğü Japonya'dan çok sayıda firmanın Avrupa'ya açılan kapı olarak İzmir'i seçtiği bildirildi.

PEK ÇOK FİRMA YATIRIM KARARI VERDİ

Açıklamada, son dönemde İzmir ve çevresinde yatırım kararı alan firmalarla ilgili bilgilere de yer verildi.

Buna göre, Japon gıda devi Nippon Ham, İzmirli beyaz et üreticisi Ege-Tav firmasının yüzde 60 hissesini, otomotiv yan sanayi firması Denso Corporation İzmir'de üretim yapan DJ Cool'un yüzde 50 hissesini, Toyo Ink Group ise Yaşar Grubu markası olan DYO Matbaa Mürekkepleri firmasının yüzde 75 hissesini satın aldı.

Pigeon Corporation iştiraki Lansinoh Ege Serbest Bölgesi'nde, Japon DIC Grup şirketi Sun Chemical ise 30 milyon dolarlık yatırımla Aliağa'da fabrika kurarak ambalaj mürekkepleri ihracatına başladı.

JAPONLARLA ORTAKLIK KARARI ALAN FİRMALAR

Japonlarla ortaklık konusunda öncü firmalar arasında yer alan İnci Holding, GS Yuasa Corporation ile ortak akü üretimi ve Ar-Ge anlaşması imzaladı, İnci Lojistik şirketi ise Yusen Logistics ile birleşme kararı aldı. Yanmar Corporation da bölgesel ofis açarak Türkiye pazarına İzmir'den giriş yaptı. Son olarak Japon Ajinomoto, Yıldız Holding bünyesinde İzmir'de üretim yapan Örgen Gıda'yı satın aldı.

Açıklamada, Pigeon Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Norimasa Kitazawa'nın değerlendirmelerine de yer verildi.

İzmir'in limanları ve lokasyonu nedeniyle doğal bir dağıtım merkezi olduğunu, dolayısıyla İzmir'i bir hub olarak kullanabileceklerini düşündükleri belirten Norimasa Kitazawa, MENA Bölgesi'ne (Ortadoğu ve Arap ülkeleri pazarı) ürün gönderen Japon firmalarının İzmir'i üs olarak belirleyebileceklerini ifade etti.

Norimasa Kitazawa ayrıca İzmir'deki iş gücünün kalitesi konusunda ciddi araştırmalar yaptıklarını ve çıkan sonuçların kendilerini tatmin ettiğini, bu sonuçların yatırım kararı almalarını kolaylaştırdığını kaydetti.

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