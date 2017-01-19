Irak Ordusu, DEAŞ'ın elindeki Musul'un Tılkef kasabasına yönelik iki koldan operasyon başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Musul'un 18 kilometre kuzeybatısında bulunan kasaba 2 aya aşkın süredir güvenlik güçleri tarafından kuşatma altında tutuluyordu. Bu sabah itibariyle birlikler, zırhlı araçlar eşliğinde çevre güvenliği aldıktan sonra kasabaya doğru ilerlemeye başladı.
Tılkef kasabası, 2014'te terör örgütü DEAŞ, tarafından ele geçirilmişti.
19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
- Rusya'dan kritik ABD açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyorPolisi gördü! Öcalan çıkarmasını bıçakla kazıdıSP’nin hayır dediği partili Başkanlığa Erbakan ne derdi?Musul’da iki koldan dev operasyon başladıBakan Bozdağ'dan çok önemli suikast uyarısıAltını FED vurdu! İşte çeyreğin fiyatıTahran'da bina çöktü: 30 ölü!Erdoğan'ın Afrika turunda FETÖ kıskaca alınacakPolislerin şehit olduğu saldırıda hırsız şoku!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
İmsak 06:48 Güneş 08:18 Öğle 13:22 İkindi 15:49 Akşam 18:12 Yatsı 19:37
- 15°C Adana
- 12°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- 9°C Ağrı
- 6°C Amasya
- -1°C Ankara
- 15°C Antalya
- 3°C Artvin
- 10°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 82.976 0.24
- Altın: 147,012 -0.03
- Dolar: 3,8006 0.81
- Euro: 4,0494 0.55
Musul’da iki koldan dev operasyon başladı
Irak Ordusu, DEAŞ'ın elindeki Musul'un Tılkef kasabasına yönelik iki koldan operasyon başlattı.
Irak Ordusu, DEAŞ'ın elindeki Musul'un Tılkef kasabasına yönelik iki koldan operasyon başlattı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya'dan kritik ABD açıklamasıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu ay düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine davet edildiğini açıkladı.
Musul’da iki koldan dev operasyon başladıIrak Ordusu, DEAŞ'ın elindeki Musul'un Tılkef kasabasına yönelik iki koldan operasyon başlattı.
Tahran'da bina çöktü: 30 ölü!İran'ın başkenti Tahran'da en eski binalarından biri olan Plasku'da çöktü. İlk bilgilere 30 itfaiyeci hayatını kaybetti. 38 kişide yaralandı.
İtalya'da korkunç çığ felaketi: 30 kişi hayatını kaybetti!İtalya'nın orta kesimlerini sarsan deprem fırtınasının ardından Pescara kentinin batısındaki Rigopiano'da bir otele çığ düştü.
Rusya'dan ilk kıtalararası füze denemesiRusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füze Topol-M’yi başarıyla fırlattı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 105 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu!
- Rüyasında iyileşeceğini gören o sanatçı tesettüre girdi!
- Ham çökelek Atilla'ya kötü haber!
- Bodrumlu İngiliz Müslüman oldu
- Ay'a ayak basan son insan da hayatını kaybetti
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Canan Karatay'dan palmiye yağı açıklaması
- Kedisini bulana ödül verecek!
- Artık yaşından çok aldığı para konuşulacak
- Lindsay Lohan geçmişini silip müslüman oldu
- Kokoreç can aldı
- Ece Erken ateş püskürdü:"Manyak mısınız?"
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.