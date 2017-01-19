İran, Suriye'de istediğini aldı!

Suriye savaşında Esad’ı ayakta tutan güçler, karşılığını ülkeyi paylaşarak alıyor. Rusya’nın ardından İran da Şam rejimiyle kapsamlı bir anlaşma yaptı.

İran, Şam rejimiyle kapsamlı bir anlaşma yaptı. İran’a Akdeniz kıyısına erişiminin güvence altına alındığı anlaşma, telekomünikasyon, enerji ve tarım gibi alanları da kapsıyor.

İRAN'A AKDENİZ YOLU

Suriye’de bir yandan krizin siyasi çözümü için girişimler sürerken, bir yandan da büyük yıkıma uğrayan ülkenin yeniden inşası için çalışmalar devam ediyor. Suriye Başbakanı İmad Hamis, önceki gün İran’ın başkenti Tahran’a resmi ziyarette bulundu.

Bir dizi temas gerçekleştiren Hamis, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve ile bir araya geldi. Taraflar, önemli anlaşmalara imza attı. Buna göre Suriye’de telekomünikasyon, tarım, madencilik ve enerji alanlarında İran’a önemli imtiyazlar veriliyor. Ayrıca İran’ın Akdeniz’e erişimi de garanti altına alınıyor. Böylece İran’ın, Basra Körfezi’ndeki kaynaklardan elde ettiği petrolü, Akdeniz üzerinden ihraç etmesinin de yolunun açılacağı belirtiliyor. Suriye’de 2011’in mart ayında başlayan savaşta Esad rejiminin en büyük destekçisi konumunda olan İran’ın, bu sayede savaşa yaptığı yatırımın karın toplamak amacında olduğu belirtiliyor.

İran, daha önce Suriye rejimine 10 milyar dolar tutarında kredi vermişti. İran Devrim Muhafızları’na bağlı yüzlerce komutanın yanısıra, İran’daki Afgan ve Pakistanlı mültecilerden oluşan gruplar, Hizbullah ve Iraklı Şii milisler, Suriye’de Esad rejiminin yanında savaşıyor.

Suriye rejimi, daha önce de Rusya ile çeşitli anlaşmalar yapmıştı. Rusya’ya Tartus’taki deniz üssünün yanısıra Lazkiye’de de hava üssünün verilmesi karara bağlanmış, ayrıca Rus ordusunun Suriye’deki bütün faaliyetlerinden, Şam rejiminin sorumlu sayılacağı kabul edilmişti. İki ülke 850 milyon dolar tutarında bir de altyapı anlaşmazı imzalamıştı.

SURİYE’YE KALICI YERLEŞME MUTABAKATI

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Changiri ile Suriye Başbakanı İmad Hamis arasında yapılan beş anlaşma şunları kapsıyor:

İranlı bir telekomünikasyon şirketi, Suriye’de cep telefonu şebekesi kuracak.

İran’ın petrol işleme santali kurması için beş bin hektarlık bir alan tahsis edilecek.

Beş bin hektarlık bir alan, tarım yapılması için İran’a verilecek.

Palmira şehrinin güneyinde bulunan fosfat madenlerini, İranlı bir şirket işleyecek.

Suriye’deki büyük baş hayvan çiftlikleri, Şam ve Tahran tarafından ortak işletilecek.

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