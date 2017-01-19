Kör havuz uygulaması kalkacak

Borsa İstanbul (BİST) Başkanı Himmet Karadağ, kör havuz uygulamasını sonlandıracaklarını söyledi.
Bloomberg HT'ye konuşan Karadağ, kör havuz konusunda ara bir çözüm kullanacaklarını belirtti.
"Kör havuz" ne demek?
Hisse senedi işlemlerinde, gerçekleşen emirlerde taraf olan aracı kurum isimlerinin gizlenmesine 2010 yılında başlandı. Bu değişiklik zaman içinde "kör havuz" olarak adlandırıldı.
"Kör havuz", büyük ve kurumsal yatırımcıların, gün içinde yaptıkları işlemleri diğer yatırımcıların takip edememelerini sağlıyor.