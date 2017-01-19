19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:18Öğle 13:22İkindi 15:49Akşam 18:12Yatsı 19:37
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 82.293 -0.59
  • Altın: 147,597 0.37
  • Dolar: 3,8212 1.36
  • Euro: 4,0743 1.16

Rusya’dan ABD’ye "Dodik" kınaması

»
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ayrılık yanlısı Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'e müeyyide uygulama kararı almasını kınadı.
Rusya’dan ABD’ye "Dodik" kınaması
Rusya’dan ABD’ye Rusya’dan ABD’ye Rusya’dan ABD’ye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ayrılık yanlısı Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'e müeyyide uygulama kararı almasını kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD Hazine Bakanlığı'nın Bosna Hersek'i oluşturan iki özerk cumhuriyetten biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik aleyhindeki yaptırım kararının "tek taraflı ve yanlı" olduğunu ileri sürdü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Amerikan tarafının argümanlarının temelsiz olduğunu düşünüyoruz. Bu yanlı eylemin gayesi, Bosna Hersek'te ABD tarafından geçmişte yapılan hataların üstünü örtmek ve ülkenin istikrar kazanma sürecindeki duraklamanın sorumluluğunu suni bir şekilde Milorad Dodik ve Bosnalı Sırpların üzerine atmaktır" ifadelerine yer verdi.

ABD, Bosna Hersek'te savaşa son veren Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanması aleyhinde ciddi tehdit oluşturması gerekçesiyle Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in ABD'ye girişine yasak getirme ve ABD'deki mal varlıklarını dondurma kararı almıştı. Sırp Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'ten ayrılması için en erken 2018 yılında bir bağımsızlık referandumu yapmak istediklerini ilan eden ve Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını çiğneyerek merkezi otoriteye meydan okuyan Dodik'e ilişkin kararın önümüzdeki günlerde bazı Avrupa ülkeleri tarafından da desteklenmesi bekleniyor.883721.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İran, Suriye'de istediğini aldı!İran, Suriye'de istediğini aldı!Suriye savaşında Esad’ı ayakta tutan güçler, karşılığını ülkeyi paylaşarak alıyor. Rusya’nın ardından İran da Şam rejimiyle kapsamlı bir anlaşma yaptı.
Rusya’dan ABD’ye "Dodik" kınamasıRusya’dan ABD’ye "Dodik" kınamasıRusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ayrılık yanlısı Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'e müeyyide uygulama kararı almasını kınadı.
Rusya'dan kritik ABD açıklamasıRusya'dan kritik ABD açıklamasıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu ay düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine davet edildiğini açıkladı.
Musul’da iki koldan dev operasyon başladıMusul’da iki koldan dev operasyon başladıIrak Ordusu, DEAŞ'ın elindeki Musul'un Tılkef kasabasına yönelik iki koldan operasyon başlattı.
Tahran'da bina çöktü: 30 ölü!Tahran'da bina çöktü: 30 ölü!İran'ın başkenti Tahran'da en eski binalarından biri olan Plasku'da çöktü. İlk bilgilere 30 itfaiyeci hayatını kaybetti. 38 kişide yaralandı.
İtalya'da korkunç çığ felaketi: 30 kişi hayatını kaybetti!İtalya'da korkunç çığ felaketi: 30 kişi hayatını kaybetti!İtalya'nın orta kesimlerini sarsan deprem fırtınasının ardından Pescara kentinin batısındaki Rigopiano'da bir otele çığ düştü.
  • Rusya'dan ilk kıtalararası füze denemesi19 Ocak 2017 Perşembe 11:15
  • Yunanistan’ın eski başbakanı Papandreu yargıç karşısına çıkacak!19 Ocak 2017 Perşembe 09:37
  • O ülkede ayılar bir deri bir kemik kaldı19 Ocak 2017 Perşembe 09:33
  • Rusya’dan Filistin atağı: Türkiye'yle ortak...19 Ocak 2017 Perşembe 09:08
  • Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı19 Ocak 2017 Perşembe 08:11
  • Obama'dan giderayak şaşırtan Rusya açıklaması19 Ocak 2017 Perşembe 03:15
  • Trump'ın sözcüsünden Astana açıklaması18 Ocak 2017 Çarşamba 23:24
  • Trump 200 yıllık gelenekle Beyaz Saray'ı devralacak18 Ocak 2017 Çarşamba 16:05
  • Yeni gelişme! Esed iki ülkeyi istemiyor!18 Ocak 2017 Çarşamba 14:04
  • AB'nin drakon yasasının hedefi Müslümanlar18 Ocak 2017 Çarşamba 13:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri