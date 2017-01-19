Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ayrılık yanlısı Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'e müeyyide uygulama kararı almasını kınadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD Hazine Bakanlığı'nın Bosna Hersek'i oluşturan iki özerk cumhuriyetten biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik aleyhindeki yaptırım kararının "tek taraflı ve yanlı" olduğunu ileri sürdü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Amerikan tarafının argümanlarının temelsiz olduğunu düşünüyoruz. Bu yanlı eylemin gayesi, Bosna Hersek'te ABD tarafından geçmişte yapılan hataların üstünü örtmek ve ülkenin istikrar kazanma sürecindeki duraklamanın sorumluluğunu suni bir şekilde Milorad Dodik ve Bosnalı Sırpların üzerine atmaktır" ifadelerine yer verdi.
ABD, Bosna Hersek'te savaşa son veren Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanması aleyhinde ciddi tehdit oluşturması gerekçesiyle Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in ABD'ye girişine yasak getirme ve ABD'deki mal varlıklarını dondurma kararı almıştı. Sırp Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'ten ayrılması için en erken 2018 yılında bir bağımsızlık referandumu yapmak istediklerini ilan eden ve Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını çiğneyerek merkezi otoriteye meydan okuyan Dodik'e ilişkin kararın önümüzdeki günlerde bazı Avrupa ülkeleri tarafından da desteklenmesi bekleniyor.
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Rusya’dan ABD’ye "Dodik" kınaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ayrılık yanlısı Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'e müeyyide uygulama kararı almasını kınadı.
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