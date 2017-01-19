Altını FED vurdu! İşte çeyreğin fiyatı

Fed Başkanı Yellen sonrası küresel piyasalarda artan dolar talebi ile gün içinde gördüğü 1.217,9 dolardan düşüşe geçen ons altın, günü yüzde 0,8 azalışla 1.205,6 dolardan tamamladı.
Ons altın, düşüş eğilimini bugün de devam ettirerek 1.200 doların altına geriledi ve dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 gerileyerek 1.199,8 dolardan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Yurt içinde ise dolar kurundaki artışın, gram altın fiyatındaki düşüşü sınırladığı görülüyor.
Önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybeden gram altın 146,6 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 981 liradan satılıyor.