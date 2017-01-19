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Büyükanneye destekde pilot iller belli oldu

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Büyükanneye destekde pilot iller belli oldu
Bakan Müezzinoğlu, büyükanne desteğiyle ilgili 1 yıl pilot uygulama yapacaklarını belirtti. Uygulama ilk olarak İstanbul ve Bursa'da uygulanacak.
Büyükanneye destekde pilot iller belli oldu Büyükanneye destekde pilot iller belli oldu Büyükanneye destekde pilot iller belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torunlarına bakan büyükannelere verilecek destek ile ilgili açıklamalar yaptı. Önümüzdeki hafta kriterlerin belirlenmesinin ardından pilot uygulamanın başlayacağını açıklayan Müezzinoğlu, suistimallerin önlenmesi için çalışan anneye geçmişe dönük 1 yıllık çalışma şartı getirilebileceğini vurguladı.

Müezzinoğlu, her yıl yaklaşık 1.3 milyon kadının doğum yaptığını, bunun 400 bininin istihdamda, yarısının da devlette olduğunun varsayılması halinde, özel sektörde her yıl yaklaşık 200 bin kadının anne olduğunu anlattı. Hürriyet'te yer alan habere göre büyükanne yardımının uygulamasına yönelik 1 yıl mı, 2 yıl mı, 5 yıl mı olacağı konusunun değerlendirildiğini anlatan Müzezzinoğlu, öncelikle İstanbul ve Bursa'da pilot uygulama yapılacağını belirtti. Pilot uygulama öncesinde kriterlerin belirleneceğini dile getiren Müezzinoğlu, “Güzel bir örnek çıkmasını istiyoruz. Büyükanne çocukların duygu dünyasına farklı şeyler katıyor" dedi.

YAŞ KRİTERİ KONABİLİR

Kendisine bakmakta zorlanan büyükanneler olabileceğini bu nedenle yaş kriteri konulabileceğini anlatan Müezzinoğlu, kriterlerin duygusal olarak kendilerini zorlayabileceğini söyledi. Doğum yapan annenin ilk 6 ay izin kullandığını dile getiren Müezzinoğlu, 1 yıl da uygulamanın sürmesi halinde çocuğun 1.5 yaşına gelmiş olacağını kaydetti. Anne için de geriye dönük sigortalılık şartı aranacağını vurgulayan Müezzinoğlu, “Kriterleri belirledikten sonra şubat sonuna kadar talepleri toplayıp mart ayında da başlayabiliriz. Pilot uygulama başladıktan 6 ay sonra bir değerlendirme yapacağız. Veriler yeterli gelirse beklemeyebiliriz de. Kriterlere ilave edelim, çıkaralım diyerek uygulamayı yaygınlaştırabiliriz" dedi.

Çalışmada 4-5 başlık olacağını anlatan Müezzinoğlu, terfi, kendini geliştirme, ölçek sistematiği ve güvencenin ana maddeler olacağını belirterek, “Güvence özü itibariyle ana madde. (Benim canım isterse seni atarım) bu da verimliliği düşürür. Yüzde yüz güvence değil ama asgari ölçüde işini yaptığı ve geliştirdiği sürece bir tereddütü olmayacağı güvenli bir ortam olmalı. Taslağı 2017 yılında kamuoyuna açacağız. Ana iskeleti iyi oturttuğunuzda bu bence Türkiye'nin geleceğinde hayati bir konu" dedi. Müezzinoğlu, bütün bakanlıkların sistematiğinin yeni sisteme göre tanımlanacağını da bildirdi.

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