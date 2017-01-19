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İtalya'da korkunç çığ felaketi: 30 kişi hayatını kaybetti!

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İtalya'da korkunç çığ felaketi: 30 kişi hayatını kaybetti!
İtalya'nın orta kesimlerini sarsan deprem fırtınasının ardından Pescara kentinin batısındaki Rigopiano'da bir otele çığ düştü.
İtalya'da korkunç çığ felaketi: 30 kişi hayatını kaybetti! İtalya'da korkunç çığ felaketi: 30 kişi hayatını kaybetti! İtalya'da korkunç çığ felaketi: 30 kişi hayatını kaybetti!

İtalya, dün gün boyu deprem paniği yaşadı. Akşam ise Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a çığ düştü.

30 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Sabaha kadar zamanla yarışan kurtarma ekipleri, gün ağarınca korkunç tabloyla karşılaştı. Gelen son haberlere göre en az 30 kişinin cesedinin bulunduğunu bildiriyor.

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KORKUNÇ BİR TRAJEDİ

Kar kütlesinin hava koşulları ve sismik hareketlerinin tetiklemesiyle harekete geçtiği tahmin ediliyor. Çığı otel dışında olan iki kişi cep telefonlarından acil numaralara SMS göndererek haber verdi.Haberi Facebook'taki kişisel hesabından duyuran Pescara Valisi Antonio Di Marco, "Ne yazık ki korkunç bir trajedi yaşandı. Öyle görünüyor ki kurbanlar var ama bunu doğrulamamız gerekiyor" mesajını paylaştı.

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