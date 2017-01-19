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Olay rapor ortaya çıktı! 'Görmedim, duymadım...'

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Olay rapor ortaya çıktı! 'Görmedim, duymadım...'
Fenerbahçe - Adanaspor karşılaşmasıyla ilgili hakem ve temsilci raporlarında çarpıcı ifadeler yer aldı.
Olay rapor ortaya çıktı! 'Görmedim, duymadım...' Olay rapor ortaya çıktı! 'Görmedim, duymadım...' Olay rapor ortaya çıktı! 'Görmedim, duymadım...'

Fenerbahçe - Adanaspor karşılaşmasındaki penaltı pozisyonu nedeniyle hedef tahtası haline gelen Serkan Çınar'ın hakem soyunma odası koridorunda kendisine yönelik sözlü saldırılarla ilgili yazdığı rapor kafaları karıştırdı.

Maçın devre arasında hakem soyunma odası koridorunda iki kez Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım'ın sözlü tacizine hedef olan hakem Serkan Çınar'ın temsilcisinin raporuna göre 1 metre mesafeden kendisine yönelik söylenen bu sözleri duymadığı ortaya çıktı.

Serkan Çınar'ın, temsilcisinin yazdığı rapor doğrultusunda PFDK'ya sevk edilen Aziz Yıldırım'la ilgili raporunda, "Söylenen hiçbir şeyi duymadım" demesi dikkat çekti.

Soyunma odası koridorunda yaşanan hadiselerin sadece temsilci ve 4. hakem Çağatay Şahan'ın raporunda yer alması göze çarptı. Temsilci, başkan Aziz Yıldırım'ın maçın devre arasında hem koridor başında hem de sonunda iki kez hakem Serkan Çınar'a yönelik ifadeler kullandığına dikkat çekerken, Yıldırım'ın "Doğru dürüst maç yönetin bir daha düdük çaldırtmam. Milyon eurolar harcıyoruz yazık bu kulübe... Yeter artık, her zaman aynı... bariz penaltıyı vermiyorsun. Ayıp, günah" şeklinde tepkilerini sürdürdüğü ifade edildi.

4. HAKEM ÇAĞATAY ŞAHAN RAPORUNA YAZDI

Başkan Yıldırım'ın hakem soyunma odası koridoruna beraberinde iki-üç kişiyle birlikte girerken "Şerefsizler" diyerek bağırdığı iddia edilirken akredite olmayan kardeşi Alaattin (Ali) Yıldırım'ın da farklı bir kişinin akreditasyon kartını alarak hakem soyunma odası koridoruna girmesi de temsilci tarafından tespit edildi. Tüm hakem triosu birlikte odalarına giderken yaşanan bu olayla ilgili sadece 4.hakem Çağatay Şahan'ın kendilerine yönelik kullanılan o hakaret ve tehdit ifadelerine raporunda yer vermesi dikkat çekti. Ali Yıldırım'ın hakaretleri temsilci raporunun yanı sıra 4.hakem Şahan'ın da raporunda yer aldı.

PENALTIYI GÖRMEDİ SÖYLENENLERİ DUYMADI!

Raporlarda dikkat çeken en çarpıcı ayrıntı müsabakanın ilk yarısında net bir penaltıyı göremeyerek Fenerbahçelileri isyan ettiren hakem Serkan Çınar'ın temsilcinin raporuna göre 1 metre mesafeden söylenen ve yardımcısının da duyup yazdığı Yıldırım'lara ait hiçbir ifadeyi duymaması oldu.

Sporx

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