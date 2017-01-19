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Piyasalar Trump'ı bekliyor

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Trump'ın başkanlığı devralması Avrupa ekonomisini olumlu etkiyebilir ancak gelişmekte olan piyasalar için durum biraz karışık olabilir..
Piyasalar Trump'ı bekliyor
Piyasalar Trump'ı bekliyor Piyasalar Trump'ı bekliyor Piyasalar Trump'ı bekliyor

Berenberg Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Stratejisti Carsten Hesse, Trump'ın vergi reformlarının, altyapı harcamalarını artırmasının ve ABD'de üretimi destekleyecek ticari yaptırımların küresel piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini ifade etti.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

 20 Ocak 2017 tarihinde Başkanlık koltuğuna oturacakDonald Trump için Washington’da yapılacak tören hazırlıkları devam ediyor. Törenin yapılacağı bölge ve Beyaz Saray çevresinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

AVRUPA EKONOMİSİ OLUMLU ETKİLENEBİLİR ANCAK..

Hesse, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlığı devralmasıyla birlikte Avrupa ekonomisinin olumlu etkilenebileceğini, gelişmekte olan piyasalar içinse durumun biraz karışık olabileceğini belirtti.

Artan şirket kazançlarıyla birlikte güçlenen ABD ekonomisinin bu ülkenin hisse senedi piyasası için de olumlu olacağını aktaran Hesse, güçlü bir ABD ekonomisinin Avrupa'yı da olumlu etkileyeceğini dile getirdi. [Piyasalar Trump'ı bekliyor]

TRUMP'TAN SONRA GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR İSE FARKLI ETKİLENECEK

Hesse, Trump'tan sonra gelişmekte olan piyasaların ise farklı biçimde etkilenebileceğini anlattı. ABD'nin artık daha fazla emtia ihraç edeceğini vurgulayan Hesse, Orta Doğu ülkeleri, Rusya, Brezilya gibi emtia ihraç eden ülkelerin Trump döneminden olumlu etkileneceği öngörüsünde bulundu.

DOLAR BORCU OLAN ÜLKE OLUMSUZ ETKİLENECEK

Hesse, dolar borcu olan ve sanayi ürünü ithal eden ülkelerin ise Trump'ın başkanlık döneminden olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

FED DAHA 'ŞAHİN' BİR TUTUM İZLEYECEK

Jeopolitik durumun korumacı politikalara doğru kayacağını ifade eden Hesse, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da daha "şahin" bir tutum izleyeceğini aktardı. [Piyasalar Trump'ı bekliyor]

2018'DE BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA ÇIKABİLİR

Capital Economics ABD Başekonomisti Paul Ashworth da Donald Trump'ın politik anlamda belirsizliklere sebep olabileceğini ancak büyüme ve enflasyon için önemli olan mali teşvikleri de sağlayabileceğini dile getirdi.

Ashworth, ABD'de büyümedeki artışın geçici olacağını belirterek, sıkı para politikasına da geçişle 2018'de büyümede yavaşlama, 2019'da da resesyon riskinin ortaya çıkabileceğini anlattı. Enflasyonun gelecek yıl yüzde 3 seviyesinin üzerine çıkabileceğini vurgulayan Ashworth, özellikle yılın ikinci yarısında Fed'in faiz artışında daha agresif bir tutum izleyebileceğini kaydetti. Ashworth, ancak ABD piyasalarında görülebilecek bir yavaşlamanın sürpriz olmayacağını belirtti.

ŞU AN EN BÜYÜK KRİZ AVRO BÖLGESİ'NDEKİ KRİZ

Trump yönetiminin politikalarının benimsenme konusunun şu anda en büyük risk kaynağı olduğunu ifade eden Ashworth, Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin, Brexit'in ve Çin'in dış riskler olarak yer aldığını aktardı. Ashworth, Çin'in döviz manipülasyonuyla suçlanmasına karşın, otomatk yaptırımlar yerine Çin'le ikili görüşmelerin yapılabileceğini dile getirdi.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kapsamında Trump'ın yeniden görüşmelere başlayabileceğini anlatan Trump, Meksika'nın uzlaşma istemesi durumunda Trump'ın Meksika üzerindeki ısrarcı zafer söylemlerini sonlandırabileceğini kaydetti. RBC Ekonomik Araştırmalar Yardımcı Başekonomisti Paul Ferley ise Trump'ın vergi reformları konusunda detaylı bilgi vermesi gerektiğini belirtti.

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