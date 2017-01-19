19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:18Öğle 13:22İkindi 15:49Akşam 18:12Yatsı 19:37
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 82.206 -0.69
  • Altın: 147,904 0.57
  • Dolar: 3,8278 1.53
  • Euro: 4,0631 0.89

Denizde yakalanan göçmen sayısı 4 ilin nüfusunu geçti

»
Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, 2014'ten bu yana devam eden düzensiz göçle mücadele kapsamında 143 bin 702 kaçak göçmeni yakaladı.
Denizde yakalanan göçmen sayısı 4 ilin nüfusunu geçti
Denizde yakalanan göçmen sayısı 4 ilin nüfusunu geçti Denizde yakalanan göçmen sayısı 4 ilin nüfusunu geçti Denizde yakalanan göçmen sayısı 4 ilin nüfusunu geçti

Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlere karşı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 arama kurtarma gemisi, 58 bot, 9 helikopter, 3 uçak, 8 mobil radar, bin 200 personel ile yürütülen "Ege'de Umut Harekatı" ve "Akdeniz'de Güven Harekatı" kapsamında operasyonlar düzenliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 11 Mart 2016'dan itibaren düzensiz göç ile mücadele için 16 Tuzla Sınıfı Karakol Gemisi, Çanakkale, İzmir ve Dalaman'da konuşlu deniz helikopterleri ve deniz karakol uçaklarıyla görev yapılıyor.

Bir yandan düzensiz göçle mücadele eden güvenlik güçleri, diğer yandan da bindikleri deniz aracı batan ya da alabora olan göçmenleri kurtarıyor.

YAKALANANLARIN SAYISI 4 İLİN NÜFUSUNU GEÇTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, arama kurtarma operasyonlarında Ege Denizi ve Akdeniz'de 2014 yılında 14 bin 961, 2015'te 91 bin 611, 2016'da ise 37 bin 130 olmak üzere son 3 yılda toplam 143 bin 702 kaçak göçmeni yakaladı. Denizlerde yakalananların sayısı, 130 bin nüfuslu Kilis, 99 bin nüfuslu Ardahan, 86 bin nüfuslu Tunceli ile 78 bin nüfuslu Bayburt'u geride bıraktı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin 2015'te yüzde 10 civarında olan göçmen yakalama oranı, 2016'da aylık olarak yüzde 55'e kadar yükseldi.

Kaçak göçmenlerin bindikleri şişme lastik bot, tekne ya da çeşitli güvensiz deniz araçlarıyla yasa dışı geçişleri, beraberinde ölümleri de getirdi.

Akdeniz'de yaşanan ölümlü göç olaylarına göre oldukça düşük seviyede olsa da son yılların en büyük insanlık dramlarından birine şahitlik eden Ege Denizi'nde son 3 yılda 540 göçmen boğularak ya da hipotermi (Vücut sıcaklığının fizyolojik değerlerin altında düşmesi) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tüm çabalara rağmen 2014 yılında 69, 2015'te 279, geçen yıl ise 192 göçmen Ege Denizi'nin soğuk ve karanlık sularında hayatını kaybetti.

Ölüm olaylarında 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31'lik düşüş yaşandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
NASA uzayda çiçek yetiştirdiNASA uzayda çiçek yetiştirdiNASA uzayda çiçek yetiştirdi
Denizde yakalanan göçmen sayısı 4 ilin nüfusunu geçtiDenizde yakalanan göçmen sayısı 4 ilin nüfusunu geçtiSahil Güvenlik Komutanlığı personeli, 2014'ten bu yana devam eden düzensiz göçle mücadele kapsamında 143 bin 702 kaçak göçmeni yakaladı.
Öksüz hakkında ilk iddianame! İşte istenen cezaÖksüz hakkında ilk iddianame! İşte istenen cezaFETÖ terör örgütünün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
3 aydır sır olan teröristlerin akıbeti belli oldu!3 aydır sır olan teröristlerin akıbeti belli oldu!Tunceli 16 kişilik DHKP-C terör örgütü mensuplarından kayıp olduğu belirtilen 10 DHKP-C'linin hava operasyonunda öldüğü ortaya çıktı.
Darbeciler, tutuklanacaklar için depo tespiti yapmışDarbeciler, tutuklanacaklar için depo tespiti yapmışHatay'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili askerlere yönelik hazırlanan iddianamede, darbenin gerçekleşmesi halinde tutuklanacak kişilerin konulması için parmaklıkları olan depo tespiti yapıldığı belirtildi.
İstanbul nüfusta birinci, yaşam kalitesinde beşinci oldu!İstanbul nüfusta birinci, yaşam kalitesinde beşinci oldu!Nüfus yoğunluğu itibarıyla dünyadaki 172 ülkeden büyük olan İstanbul, konut, çalışma hayatı, gelir, sağlık ve eğitim gibi yaşam boyutlarındaki 41 göstergeyle belirlenen yaşam endeksine göre beşinci oldu.
  • Polisi gördü! Öcalan çıkarmasını bıçakla kazıdı19 Ocak 2017 Perşembe 13:50
  • Polislerin şehit olduğu saldırıda hırsız şoku!19 Ocak 2017 Perşembe 12:44
  • İşte Reina katliamının görüntüleri19 Ocak 2017 Perşembe 12:35
  • Reina saldırganına katliam için bu video gönderildi!19 Ocak 2017 Perşembe 10:32
  • İşte Türkiye'nin en güvenilir kurumu: Cumhurbaşkanlığı19 Ocak 2017 Perşembe 10:20
  • THY'de 10 bin kişi zam istemedi19 Ocak 2017 Perşembe 10:14
  • Meteorolojiden 5 ilde don uyarısı19 Ocak 2017 Perşembe 09:58
  • Sorguda döküldü: ‘2 numara’yı yakalattı!19 Ocak 2017 Perşembe 09:24
  • Bakan Akdağ'dan Palmiye yağı açıklaması!19 Ocak 2017 Perşembe 09:21
  • İşte FETÖ’nün kilise manzaralı ABD’deki yeni evi!19 Ocak 2017 Perşembe 08:49
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri