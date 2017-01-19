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Erdoğan'ın Afrika turunda FETÖ kıskaca alınacak

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Erdoğan'ın Afrika turunda FETÖ kıskaca alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayacak ziyareti çerçevesinde FETÖ'nün okulları kıskaca alınacak.
Erdoğan'ın Afrika turunda FETÖ kıskaca alınacak Erdoğan'ın Afrika turunda FETÖ kıskaca alınacak Erdoğan'ın Afrika turunda FETÖ kıskaca alınacak

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayacak ziyareti çerçevesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okulları devralmak için devlet yetkilileriyle temasa geçileceğini söyledi.

Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl haziran ayında kurulan vakfın yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri sağlamak ve geliştirmek amacıyla okul öncesinden üniversiteye kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak üzere, bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulduğunu belirterek "Türkiye Maarif Vakfı Türkiye adına doğrudan okul açma ve Türkiye ismini kullanma yetkisine sahip tek eğitim kuruluşudur." dedi.

AFRİKA'DA 11 ÜLKEDE FETÖ'NÜN İZİ SİLİNDİ

Vakfın Türkiye’nin eğitim alanında saygın, güvenilir ve yüksek kalitede uluslararası yüzü olması amacıyla TBMM tarafından çıkarılan özel bir yasayla kurulduğunu hatırlatan Zorlu, "Vakıf, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve ihanet kalkışmasından sonra FETÖ'nün etkin olduğu ülkelerde eğitim alanında bu örgütün okullarını devralmak suretiyle mücadele etmektedir. Bu çerçevede birçok Avrupa ülkesinde eğitim kurumları açılacak. Gine, Somali, Suriye-Cerablus ve Nijer’de okullar tamamen devralınmış olup ayrıca Çad, Sudan, Senegal, Gabon, Moritanya, Burkina Faso gibi birçok ülkede de mutabakat zaptı imzalanmıştır." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜĞMEYE BASACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek günlerde Tanzanya, Mozambik, Madagaskar gibi kardeş ve dost ülkelere ziyaretinin FETÖ'ye bağlı okulların Türkiye Maarif Vakfına devir sürecini kolaylaştıracağının altını çizen Zorlu, şöyle devam etti:

"Söz konusu okulları devralmak için Erdoğan'ın ziyareti çerçevesinde devlet yetkilileriyle temasa geçilecektir. Türkiye Maarif Vakfı devralacağı bu okullarda eğitimi daha iyi şartlarda sürdürmeyi garanti etmektedir. Mevcut okulları modernleştirmekle beraber donanımlı Türk ve yerli öğretmen kadrolarıyla eğitim alanında bu ülkelere yeni bir soluk getirilecektir. Kurumumuz yerli kadrolara öncelik vermek şartıyla Türkiye’den getireceği takviye kadro ve eğitim donanımıyla bu kurumları uluslararası alanda sözü edilir kurumlar haline getirmek için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Özellikle Avrupa’da eğitim görmüş öğretmen kadroları da dost ve kardeş ülkelerdeki bu okullarda okuyan öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunacaklardır.

Bir terör örgütünün okullarında eğitim görmüş öğrencilerin daha fazla mağdur edilmemesi adına Türkiye Maarif Vakfı bu öğrencilerin sorumluluğunu üstlenmeyi bir vazife edinmiştir. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteğinin yanı sıra bu ülkelere yapılacak eğitim yatırımları da vakfımızın çalışmaları arasındadır. Bu ülkelerde eğitim bir bütün olarak değerlendirilip bu amaçla kurslar, etüt merkezleri, kültür merkezleri, kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat vespor merkezleri de tesis edilerek öğrencilerin günümüz koşullarına uygun bir şekilde yetiştirilmesi için gayret edilecektir. Türkiye Maarif Vakfı yetiştireceği insan kaynağını iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi ve ilgili ülkenin milli menfaatleri doğrultusunda değerlendirmeyi taahhüt etmektedir."

"ÇOCUKLARI MAĞDUR ETMEMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Zorlu, yürüttükleri çalışmalarda başta Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında faaliyette bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü gibi kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, yerel yönetimler, ticaret ve iş dünyasından örgütler, gönüllü kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi yurt dışında yaşayan vatandaşlar ile dost ve kardeş ülke halkları ile bu hedefe ulaşmak için çalışılacağının altını çizdi.

Prof. Dr. Cem Zorlu, "Dost ülkelerde faaliyet gösteren FETÖ yapısıyla ilişkisi bulunan eğitim kurumlarında okuyan çocukların mağdur olmamaları ve süreçten etkilenmemeleri için bu okullardaki eğitim öğretimi özel bir kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfı olarak sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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