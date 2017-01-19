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Tahran'da bina çöktü: 30 ölü!

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Tahran'da bina çöktü: 30 ölü!
İran'ın başkenti Tahran'da en eski binalarından biri olan Plasku'da çöktü. İlk bilgilere 30 itfaiyeci hayatını kaybetti. 38 kişide yaralandı.
Tahran'da bina çöktü: 30 ölü! Tahran'da bina çöktü: 30 ölü! Tahran'da bina çöktü: 30 ölü!

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 15 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü. Çökme sonucu 30 itfaiyeci hayatını kaybederken en az 38 kişide yaralandı.

İran Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu açıklandı. Herkesin binadan tahliye edildiği ve itfaiyecilerin yangını kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve birçoğunun taburcu edildiği bildirildi.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ BOŞALTILDI

Türk Büyükelçiğinin yakınında 15 katlı binanın çökmesi sonucu elçiliğin boşaltıldığı belirtildi.

İran Devlet televizyonu, Plasku'nun Tahran'ın en eski binalarından biri olduğu vurgulandı. 1960'lı yıllarda İranlı Yahudi işadamı Habib Elghanian tarafından yaptırılmıştı. Elghanian'ın plastik fabrikasının ismini taşıyan bina, döneminin en yüksek yapısıydı.

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