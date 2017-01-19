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Bakan Bozdağ'dan çok önemli suikast uyarısı

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Bakan Bozdağ'dan çok önemli suikast uyarısı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün suikast yapabileceği uyarısında bulundu.
Bakan Bozdağ'dan çok önemli suikast uyarısı Bakan Bozdağ'dan çok önemli suikast uyarısı Bakan Bozdağ'dan çok önemli suikast uyarısı

 Bozdağ, İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme toplantısında yatığı konuşmada "FETÖ şu anda Türkiye'de Cezaevlerinde ve de dışarıda olan örgütle üyelik irtibat iltisakı içerisinde olanları etkilemek için önemli çalışmalar yapıyor. FETÖ elebaşı terörist Gülen yandaşlarına, cezaevi ve cezaevi dışındaki örgüt üyelerini motive etmek, diri tutmak , sahte rüyalar uyduruyorlar. Rüyalar dışardan içeri sokuluyor. Has elemanları vasıtasıyla cezaevi içerisinde yaygınlaştırılıyor, ve bu rüyalarla örgütten içerisinde olup da örgütten vazgeçmek isteyenler  kandırılmak isteniyor."dedi.

YARIN SİZİ ÇIKARTACAĞIZ

Bozdağ, " Peygamberlerin sahabileri ve İslam büyüklerinin hayatlarından örnekler verilerek terör örgütü üyelerinin hayatları onlara benzetiliyor. Oradan bir motivasyon yüklemesi yapılıyor. Öte yandan Cennet vaad edilmek suretiyle cennet gibi bir nimete kavuşacakları ifade ediliyor. Oradan bir motivasyon yapılıyor.Daha da önemlisi bütün bunlardan siz endişe etmeyin yarın sizi çıkartacağız,daha işimiz bitmedi öldürücü darbeyi vuracağız diye falan tarihte çıkacaksınız diye sürekli beklentileri canlı ve diri tutmaya uğraşıyorlar. Kaç tarih verdiler, hatırlar mısınız? Tarih üstüne tarih verdiler, bu tarihlerin hiçbiri doğru çıkmadı hepsi yalan çıktı. 99 tane diyelim tarih vermiş, 99’u da yalan çıkmış. 100. yü veriyor o da yalan çıkıyor. 101. verdiğinde insanlar yine inanıyor.

Ailelerine seslenmek istiyorum

Bozdağ, "Örgüt üyeliği nedeniyle içeride bulunan veya firarda olanların ailelerine seslenmek istiyorum, lütfen çocuklarınıza sahip çıkın, FETÖ nün çocuklarınızın aklını kalbini ve ruhunu esir aldığını görüyoruz, onun içinde çocuklarınız özgürlüğü için mücadele edin. Aklını ve kalbini rehin olmaktan kurtarmak için, onlara sahip çıkın. Ailelerin sahip çıkması lazımken, Örgüt öyle bir propoganda yapıyor ki, Cezaevine giden anneleri babaları örgüt üyeleri ikna etmeye çalışıyorlar."dedi.

SUİKAST UYARISI  

Bozdağ ,"FETÖ’nün neler yaptığını herkesin iyi görmesi lazım. Bütün ocaklara ateş düştü bu ateşi ailelerin söndürmesi lazım. Ama FETÖ, Bu ateşi büyütmek ve daha başka şeyler yapmak, yaptırmak için uğraşıyor. Geçenlerde suikast ile ilgili haberler yapıldı. İşte çok önemli kişiler öldürülecek ondan sonrada bunu da bizim üstümüze atacaklar. Ben bunu söyle okuyorum, başkaları nasıl okur bilmem, tetikçilerine , katillerine,"Siz şu dediğim kesimlerden indirin adamları aşağı" talimatıdır diye anlıyorum. Bunun için  Bu terör örgütüne karşı insanların çocuklarını koruması birinci vazifesidir. Annelerin babaların vazifesi daha da önemlidir."dedi.

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