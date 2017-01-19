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SP’nin hayır dediği partili Başkanlığa Erbakan ne derdi?

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SP’nin hayır dediği partili Başkanlığa Erbakan ne derdi?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Meclis’teki anayasa değişikliğine bu haliyle destek vermeyeceklerini” açıkladı. Peki, Milli Görüş’ün merhum lideri Erbakan Hoca hayatta olsaydı bu işe ne derdi?
SP’nin hayır dediği partili Başkanlığa Erbakan ne derdi? SP’nin hayır dediği partili Başkanlığa Erbakan ne derdi? SP’nin hayır dediği partili Başkanlığa Erbakan ne derdi?

Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili düşünceleri büyük önem arz eden Milli Görüş partisi SP’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun dünkü açıklamaları hayli dikkat çekti.

Karamollaoğlu, değişikliğe bu haliyle destek vermeyeceklerini açıkladı.

SP Genel Başkanı “Anayasa değişiklik teklifi böyle giderse, bizim böyle bir teklife destek vermemiz mümkün olmaz. Kendi kendimize karşı olan sorumluluğumuz ve vicdanımız böyle bir imkanı bize vermez. Bunun da bugün bilinmesinde fayda görüyoruz” demişti.

SP’de en yetkili ağızdan gelen bu net açıklama akıllara “Peki Erbakan Hoca bu işe ne derdi” sorusunu getirdi.

ERBAKAN’IN PARTİLİ BAŞKANLIĞA BAKIŞI

Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hoca’nın başkanlığa, partili başkanlığa bakışı Milli Gazete yazarı Ahmet ahmet_yavuz2272016953.jpgYavuz’un köşesinde şöyle yer aldı:

“Erbakan sadece başkanlık istiyordu!

MNP, MSP ve Refah dönemleri boyunca hep dillendirdi. İlginçtir, 2000’lerden sonra hiç zikretmedi.

Millî Görüş lideri Erbakan; başkanlık sistemini, cumhurbaşkanını halkın seçmesini niçin istiyordu? 

Çünkü milletin ferasetine güveniyordu. 

Başkanı halkın seçmesi halinde sabetayist azınlıkların, cuntacıların, vesayetçilerin, köksüzlerin iktidara gelemeyeceğini biliyordu.

Ancak bunca yıldır izledim. Erbakan Hoca’nın, “Kontrolsüz, denetimsiz, partili bir başkanı, zayıf bir meclisi önerdiğini” hiç duymadım.”

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