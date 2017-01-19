19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İşte o konuşmadan satır başları:

Anayasa değişikli vesilesi ile yönetim şeklinin tartışıldığı bu dönemde buluşmamızın anlamlı doluğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar pek çok yöntem denenmiş ama arayış bitmemiştir. Bu dönemde yaşadığımız darbe ve vesayet baskılarını unutmamak lazım.
Meclis'teki süreç tamamlandıktan sonra konu milletin huzuruna gelecek ve herkes izahını itirazını milletimize yapacaktır.

GÖNLÜNÜ MİLLETTEN AYIRAN KÖK TUTAMAZ

Gücünü halktan alan bir Cumhurbaşkanı olarak kritik dönemlerde milletimden aldığım mesajlara büyük önem veriyorum. il ziyaretlerinde vatandaşlarımızla doğrudan doğruya iletişim kurmaya gayret ediyorum. özellikle son yıllarda yaşadığım hadiseler bana şunu öğretti, gönlünü milletten ayrılan kimsenin bu topraklarda kök salma şansı yoktur.

TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SALDIRDIĞI TEK ÜLKE TÜRKİYE

Aynı anda hem terör hem de ekonomi cephesinde savaşıyoruz. Yaşadığımız sorunların hiç biri bize mahsus olmamakla beraber bizi diğer ülkelerden ayırıyor. Mesela tüm terör örgütlerinin hedef aldığı tek ülke Türkiye. Küresel ekonomik kriz herkesi etkilerken Türkiye mali disiplininden taviz vermemiş, büyümesini belli bir çıtanın altına düşürmemiştir.

Ayrıntılar geliyor..

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