Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya rest

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'ya resti çekerek "Türkiye hücum pozisyonuna geçmiştir" dedi.

İşte o konuşmadan satır başları:



Anayasa değişikli vesilesi ile yönetim şeklinin tartışıldığı bu dönemde buluşmamızın anlamlı doluğunu düşünüyorum. Anayasa değişikliği münasebetiyle ülkemizin yönetim sisteminin enine boyuna tartıştığımız bu bulaşmanın anlamlı olacağına inanıyorum. Ülkenin son 150 yılı sürekli yönetim tartışmalarıyla geçmiştir. Arayış bir türlü bitmemiştir. Yaşadığımız pek çok darbeyi, darbe girişimlerini, vesayet baskılarını da unutmamak gerekiyor. Yerli yerine oturmayan, milleti mutmain etmeyen bir duruma işaret ediyor. Türkiye'nin yeni sistem arayışı işte bu ihtiyacın neticesidir. Meclis'teki süreç tamamlandıktan sonra konu milletin huzuruna gelecek ve herkes izahını itirazını milletimize yapacaktır.

GÖNLÜNÜ MİLLETTEN AYIRAN KÖK TUTAMAZ



Gücünü halktan alan bir Cumhurbaşkanı olarak kritik dönemlerde milletimden aldığım mesajlara büyük önem veriyorum.İl ziyaretlerim sırasında da vatandaşlarımla doğrudan doğruya iletişim kurmaya, tavsiyelerini, eleştirilerini dinlemeye gayret gösteriyorum Özellikle son yıllarda yaşadığım hadiseler bana şunu öğretti, gönlünü milletten ayrılan kimsenin bu topraklarda kök salma şansı yoktur. Milletimizle olan irtibatımızı güçlendirerek istikametimizi doğru tutmamızı sağlayan siz muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.



TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SALDIRDIĞI TEK ÜLKE TÜRKİYE



Ülke ve millet olarak kısa sürede o kadar çok, önemli hadiseyi üst üste yaşadık ki, artık öncelik sıralaması yapmakta doğrusu zorlanıyoruz​.Aynı anda hem terör hem de ekonomi cephesinde savaşıyoruz. Yaşadığımız sorunların hiç biri bize mahsus olmamakla beraber bizi diğer ülkelerden ayırıyor. Mesela hedef aldığı tek ülke Türkiye. Küresel ekonomik kriz herkesi etkilerken Türkiye mali disiplininden taviz vermemiş, büyümesini belli bir çıtanın altına düşürmemiştir.



BİZ BULUNDUĞUMUZ YERE 2 AYDA GELMEDİK



Bakın size bir hikaye anlatayım, ulu çınarın yanında bir kabak filiz vermiş. Yağmur ve güneşle hızla büyüyen kabak, neredeyse çınarın boyuna ulaşmış. Böbürlenen kabak çınara 'Sen ne kadar sürede bu hale geldin' diye sormuş. Çınar '90 yılda' derken, kabak 'Ben 2 ayda senin boyuna geldim' demiş. Yaprakları dökülen kabak, duruma şaşırmış. Çınar, 'Benim 90 yılda geldiğim yere sen 2 ayda geldiğin için ölüyorsun' diye cevap vermiş. Biz bulunduğumuz yere 2 ayda gelmedik; 2 bin yıllık devlet geleneğimiz, bin 400 yıllık medeniyetimiz, coğrafyamızda 1000 yıllık varlığımız vardır. Biz göçebe devleti değiliz. Kökü mazide olan ati bir devletiz. Dünya tarihinde zulümle büyüyen vardır. Ama zulümle abad olan hiçbir ülke, toplum, lider yoktur. Atalarımız ne diyor: Zulümle abad olanın ahiri berbad olur! Bugün yaşadığımız sıkıntılar canımızı yakabilir ama asla bizim için yıkım sebebi olmaz, olmayacaktır. Yunus Emre gibi; ölürse ten ölür, canlar ölesi değil!



ERDOĞAN'I KIZDIRAN OLAY: HADDİNİ BİL



Zaman zaman bazı şikayetler alıyoruz. Bir gazimizi aradım. Ve gazimiz evraklarını gönderiyor fakat evraklar işleme konmuyor veya ağırdan alınıyor. İlgili yerlere de durumu bildirdim. Buradan sesleniyorum, ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun, sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini niçin feda etti, bu vatan için feda etti. Köprünün üstüne bu vatan, bu millet için yürüdü. Sen o makamda varsan o gazi için varsın, haddini bileceksin. Haddini bilmediğin zaman da haddini sana bildirirler. Nitekim, İçişleri Bakanıma da söyledim, gereği yapılacaktır. Çünkü bizim şehitlerimize olan borcumuz farklıdır. Bizler bunun gereğini aksatmadan yerine getirmek zorundayız.

GEZİ'NİN ARKASINDA DIŞ GÜÇLER VARDI

Milletimiz Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşımızdan bu yana ilk defa istikbalini ve istiklalini koruma konusunda bu derece kararlı, metanetli, fedakar bir tutum içinderir. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya yönelik her provokasyon dayanışmamızı daha da güçlendiriyor. Gezi olaylarıyla milletimizin içinde hayat tarzı, ideolojik farklılıklar üzerinden bir çatlak oluşturmaya çalıştılar. Deşifre oldular, provakatörler ortada kalıverdi. Oyunun arkasında dış güçler vardı. "Sen köprüler yapacaksın, denizin altından raylı sistemler yapacaksın, insansız hava araçları yapacaksın öyle mi. Yok biz sana izin vermeden bu adamı atamazsın" dediler. Ne oldu, oyun açığa çıktı. Onlar bunları yaptıktan sonra Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli açıldı.



BU MİLLET KÜLLERİNDEN DOĞARAK YİNE SİZİ BOĞAR

Allah izin verirse 15 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacağız. Bu da dünyada ilk olacak. İnşallah 2023'e o köprüyü de yetiştireceğiz. Türkiye'ye ve bu millete bunlar yakışır. Bundan dolayı kıskanıyorlar. Sen kalkacaksın dünyanın 1 numaralı havalimanını yapacaksın, olur mu öyle şey! Onun için "Bak paranı, dolarını kısarız" diyorlar. Neyi kısarsanız kısın, evelallah bu millet küllerinden doğarak yine sizleri boğar.



BUNLAR AHLAKSIZ

17-25 Aralık'ta hukuk üzerinden, adalet üzerinden saldırı başlattılar. Milletimiz tezgahı gördü. Bölücü örgüt çukur eylemleriyle vatandaşlarımızı devletinden koparmak istedi. Batıdan gelenler doğru Güneydoğu'ya gittiler. Ama bunlar ahlâksız. Oraya gidiyorlar, oralardaki belediyeler devletin iş makinalarıyla o çukurları açıyorlar, bunları görüyorlar ve hala onu savunuyorlar.

EY BATI SİZ BUNLARI SAVUNDUNUZ BE

Bir belediye çukuru niye açar? Güvenlik gücü oraya girmesin diye bunu açtılar. Ey Batı, yahu siz bunları savundunuz be! Bunların arkasında durdunuz, yanında yer aldınız. Sizin bu dünyada özgürlük diye bir sıkıntınız yok, özgürlük bu değil yahu! Özgürlük bu insanlara, insanca yaşama erdemini huzurlarına götürmektir. Biz onun mücadelesini veriyoruz. Özgürlük Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Marmaray'dan, Avrasya'dan, Osmangazi Köprüsü'nden, Çanakkale Köprüsü'nden inşallah 1 numaralı havalimanından geçer. Biz terör estirilen Hakkari'ye havalimanı yaptık, onlar gittiler onu bombaladılar. Bu batı ne yaptı, gitti onların yanında yer aldı. Ne yaparlarsa yapsınlar, inandığımız, bildiğimiz yolda halkımızın hizmetkarı olarak hizmete devam edeceğiz.

PYD VE YPG İLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

DEAŞ, PKK, PYD sınırdaki yerlerimizi vurmaya çalıştılar. Sabır, sabır dedik Özgür Suriye Ordusu'yla Cerablus'tan girdik ve oradaki kuşatma harekatı devam ediyor. DEAŞ tamamen kaçıyor. PYD ve YPG ile mücadele sürüyor, sürecektir. Hep ne diyorum; terörden arındırılmış güvenli bölge. Bu bizim hakkımız. Benim vatandaşım sürekli tehdit altındaysa vatandaşımızı koruma altına almak görevimizdir. Can ve mal güvenliği bizim için en önemli görevlerdir. Irak'ta benzer oyunların hazırlıkları içindeler. Sayın Başbakanımız bakanlarıyla Irak ziyareti yaptı. Pekçok şey konuşuldu. İnanıyorum ki bundan sonra orada öyle şeyler olmayacak. Çok kısa bir sürede bitebilecek El Bab operasyonun bu kadar uzamasının sebebinin de gayet iyi farkındayız. Herkesin bir hesabı varsa bu milletin, ümmetin, hepsinden önemlisi Allah'ın da bir hesabı var.

"ONLAR 15 TEMMUZ'DA KAZANSAYDI BİZ KAYBEDERDİK OĞLUM"

Bu gönlün içinde Suriye, Irak, Mymamar, Bosna, Afrika ve Avrupa'nın dört bir yanında mazlum kardeşlerimiz de vardır. Gözünü ve gönlünü bize çevirmiş kardeşlerimiz için güçlü olmak zorundayız. Türkiye yıkılırsa sadece bir ülke yıkılmış olmaz. Dün akşam anlattım. Medine'de bir Müslüman kardeşimiz, Türki Cumhuriyetlerden, televizyonda izliyorlar, ne zamanki iş tersine dönüyor, kalkıyor oğluna diyor ki; oğlum ne kadar paran varsa al gel. 92 yaşında. Parayı getiriyor oğlu. Valizde de var diyor, onu da al gel diyor. Açıyor, oğlum diyor eğer o gece onlar Türkiye'de başarılı olsaydı biz herşeyimizi kaybederdik. Sen şimdi git Ravza-ı Mutahhara'da, Kabe'de bu paraları oradaki fakir fukaraya dağıt diyor.

NE MAĞDURU YA!

Türkiye yıkılırsa sadece bir ülke yıkılmış olmaz, bir tarih, bir medeniyet, bir inanç ve kültür kalesi yıkılmış olur. Bu şuurla hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Sadece bölücü terör örgütüne karşı mücadelede 971 asker, polis ve korucumuzu 330 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Buna karşılık 10 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi. 12 bin terörist ve ona yardım edenler tutuklandı. 15 Temmuz'da 248 şehit, 2 bin 193 gazimiz var. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 43 bin kişi tutuklandı. 95 kişi kamudan ihraç edildi. Bazıları "Bu insanlar mağdur edilmiyor mu?" Ne mağduru? Doğu-Batı Almanya birleşmesinden sonra 600 bin kişi işten çıkarıldı. Siz ne zannediyorsunuz? Bir devlete ihanet olacak, ihanet edenler devletin içerisinde olacak, siz yeniden inşa, ihya hareketi yapacaksınız hala bu mikroplar, virüsler hainler orada duracak, böyle şey olmaz.



AB'YE REST: NE RAPORU HAZIRLARSANIZ HAZIRLAYIN



DEAŞ'ın çeşitli şehirlerde gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Gaziantep'te çoğunluğu çocuk 56 vatandaşımızı, yılbaşındaki saldırıda 38 kişiyi kaybettik. Bir de bunun ekonomi boyutu var. Döviz kuru üzerinden ekonomimize darbe vuruyorlar. Yatırımları engellemek için her fırsat kullanılıyor. AB başta olmak üzere pekçok uluslararası kuruluş ülkemize haksız ithamlar yöneltiyor. Müttefik dediğimiz, stratejik ortak dediğimizlerin yalanlarını, ikiyüzlülüklerini saymıyorum bile. Ama buradan tekrar söylüyorum; ne raporu hazırlarsanız hazırlayın. Bizim raporumuzun sahipleri buradadır. John'un, Hans'ın raporu bizi bağlamaz. Bizi Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin raporu bağlar.



TÜRKİYE HÜCUM POZİSYONUNA GEÇTİ



83 milyon tek millet. İki tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanının rengi. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Her yıldız şehittir ve tek bayrak. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Kimse bu vatanda operasyon yapamaz. Yok Güneydoğu bunların olacak, Doğu onların olacak. Yok böyle bir şey. Şu anda Cudi'de Mehmedimiz var, şehirde polislerimiz, gönüllü korucularımız var. Gabar'da ve her yerde varız, varolacağız. Asla vatanımız üzerinde operasyona müsaade etmeyeceğiz. Ve dördüncüsü, rabia, tek devlet. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devlet yoktur ve olamaz. Bu böyle biline. Onun için devletimize de hep birlikte sahip çıkacağız. Bunun en önemli ayağı siz muhtarlarsınız.. Buradan tekrar ilan ediyorum, Türkiye savunma pozisyonundan çıkmış, hücum pozisyonuna geçmiştir.