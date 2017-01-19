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Rusya'dan kritik ABD açıklaması

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Rusya'dan kritik ABD açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu ay düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine davet edildiğini açıkladı.
Rusya'dan kritik ABD açıklaması Rusya'dan kritik ABD açıklaması Rusya'dan kritik ABD açıklaması

Başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, "Dün de söylediğim üzere ABD'yi davet ettik" dedi. Lavrov, Rusya'nın ABD'yi Astana görüşmelerine davet etmesi için ne gibi bir şartı olduğu yönündeki bir soru karşısında, "Davet edildiler bile" yanıtını verdi: "Yeni ABD yönetiminin bu daveti kabul edeceğini ve mümkün olan her kademede uzmanlarca temsil edileceğini umuyoruz."

Lavrov dün yaptığı açıklamada ABD ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Astana görüşmelerine davet edilmesinin 'doğru olacağını' söylemişti.

TRUMP YÖNETİMİYLE İLK RESMİ TEMAS OLABİLİR

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın göreve gelecek yeni ABD yönetimi ile Rusya arasındaki ilk resmi temasın Astana görüşmelerinde gerçekleşebileceğini kaydetmişti.

Esed rejimi ve muhalif grupların temsilcilerini bir araya getirecek Astana görüşmelerinin 23 Ocak'ta düzenlenmesi planlanıyor. Görüşmelere Suriyeli tarafların dışında Rusya, Türkiye ve İran garantörlüğünde, ABD ve BM'den yetkililerin de katılması bekleniyor.

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