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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepki gösterdiği kaymakam kim?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepki gösterdiği kaymakam kim?
35. Muhtarlar Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 15 Temmuz gazisinin işlemlerini ağırdan alan kaymakama çok sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepki gösterdiği kaymakam kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepki gösterdiği kaymakam kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepki gösterdiği kaymakam kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazimiz evraklarını gönderiyor fakat maalesef evraklar işleme konmuyor veya ağırdan alınıyor. İlgili yerlere durumu bildirdim. Buradan sesleniyorum ey kaymakam sen kendini ne zannediyordun. Sen orada kalıcı mısın! İçişleri Bakanıma da söyledim öyle zannediyorum ki gereği yapılacaktır" dedi.

EY KAYMAKAM...

Gazinin işlemlerinin ertelenmesine çok sert tepki gösteren Erdoğan,“Zaman zaman bazı şikayetler alıyorum. Bu gece de öyle bir şikayet sebebiyle gazimizi aradım. Gazimiz evraklarını gönderiyor fakat maalesef evraklar işleme konmuyor veya ağırdan alınıyor. İlgili yerlere durumu bildirdim. Buradan sesleniyorum ey kaymakam sen kendini ne zannediyordun. Sen orada kalıcı mısın! O gazi kendisini neden feda etti bu vatan için feda etti. Sen o makamda varsa o gazi sebebiyle varsın haddini bileceksin. Haddini bilmediğin zaman da haddini sana bildirirler. İçişleri Bakanıma da söyledim öyle zannediyorum ki gereği yapılacaktır.”ifadelerini kullanı

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