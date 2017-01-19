Ankette yıl sonu dolar tahmini 3,8619 olurken, ay sonunda doların 3,7675 olacağı öngörüldü.
Merkez Bankası anketinde 12 ay sonrası için kur tahmini 3,6317'den 3,9553'e yükseldi.
Ankete göre yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 8,48 olması bekleniyor.
19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
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İşte Merkez Bankası'ndan dolar tahmini!
Ankette yıl sonu dolar tahmini 3,8619 olurken, ay sonunda doların 3,7675 olacağı öngörüldü.
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