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İşte Merkez Bankası'ndan dolar tahmini!

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İşte Merkez Bankası'ndan dolar tahmini!
Merkez Bankası'nın ocak ayı beklenti anketinde dolar kuru tahmini yükseldi.
İşte Merkez Bankası'ndan dolar tahmini! İşte Merkez Bankası'ndan dolar tahmini! İşte Merkez Bankası'ndan dolar tahmini!

Ankette yıl sonu dolar tahmini 3,8619 olurken, ay sonunda doların 3,7675 olacağı öngörüldü. 

Merkez Bankası anketinde 12 ay sonrası için kur tahmini 3,6317'den 3,9553'e yükseldi. 

Ankete göre yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 8,48 olması bekleniyor.

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