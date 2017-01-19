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3 aydır sır olan teröristlerin akıbeti belli oldu!

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3 aydır sır olan teröristlerin akıbeti belli oldu!
Tunceli 16 kişilik DHKP-C terör örgütü mensuplarından kayıp olduğu belirtilen 10 DHKP-C'linin hava operasyonunda öldüğü ortaya çıktı.
3 aydır sır olan teröristlerin akıbeti belli oldu! 3 aydır sır olan teröristlerin akıbeti belli oldu! 3 aydır sır olan teröristlerin akıbeti belli oldu!

Tunceli kırsalında faaliyet yürüten 16 kişilik DHKP-C terör örgütü mensuplarından 6'sı düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, örgüt tarafından kayıp olduğu belirtilen 10 DHKP-C'linin ise 7 Kasım 2016 günü Ced Vadisi'nde düzenlenen ve 2 F-16 savaş uçağının da katıldığı hava operasyonunda öldüğü belirtildi. Yetkililer, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten DHKP-C'li grubun da böylelikle tamamiyle etkisiz hale getirildiğini söyledi.

KAYIP 10 KİŞİNİN SIRRI

Tunceli kırsalında 3 yıldır faaliyet yürüten toplam 16 kişilik DHKP-C terör örgütü mensuplarını takibe alan güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri operasyonlar ile bu örgütün 6 mensubunu değişik tarihlerde ve yerlerde etkisiz hale getirdi. Kalan 10 DHKP-C'li, örgüt tarafından kayıp olarak açıklanırken, kayıp 10 kişinin de sırrı çözüldü. Yetkililer, 7 Kasım 2016 tarihinde Ced Deresi Vadisi içinde iki ayrı sığınak içinde gizlenen terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen ve 2 F-16 savaş uçağının da katıldığı hava operasyonunda 10 DHKP-C'linin öldürüldüğünü söyledi. Hava operasyonu sonucu vücut bütünlüğü bozulduğu için toplanan toplanan uzuvlar Malatya Adli tıp kurumuna gönderilmiş, önce bunların 7 kişiye daha sonra ise 10 kişiye ait olduğu belirtilmişti. Yetkililer, böylelikle Tunceli kırsılında DHKP-C'nin varlığının tamamen ortadan kaldırıldığının kesinleştiğini açıkladı.

HABER ALAMIYORLARMIŞ!

DHKP-C ise, kendisine yakın internet sitelerinde, cenazeleri olmadığı için 7 Kasım 2016 gününden bu yana Kenan Günyel, Mustafa Doğru, Hüseyin Gülmez, Tuncel Ayaz, Murat Gün, Melih Işık, Bünyamin Kılıç, Naciye Yavuz, Hünkar Derya Güneş ve Aysun Saban adlı örgüt üyelerinden haber alamadığını açıklamıştı.

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