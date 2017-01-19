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Öksüz hakkında ilk iddianame! İşte istenen ceza

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Öksüz hakkında ilk iddianame! İşte istenen ceza
FETÖ terör örgütünün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Öksüz hakkında ilk iddianame! İşte istenen ceza Öksüz hakkında ilk iddianame! İşte istenen ceza Öksüz hakkında ilk iddianame! İşte istenen ceza

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Sakarya'da hazırlanan ilk iddianamede, örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ile 5 savcı tarafından hazırlanan 6 bölüm, bin 353 sayfadan oluşan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, firari Adil Öksüz hakkında da ilk kez ceza istendi.

İddianamede Öksüz'ün örgütün "hava kuvvetleri imamı" ve FETÖ'nün yöneticisi konumunda olduğu kaydedildi.

"ÖKSÜZ DARBE GİRİŞİMİNİ YÖNETEN İSİMLERDEN"

Öksüz'ün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den almış olduğu talimat doğrultusunda darbe girişimini yöneten kişilerden olduğu, gözaltına alınmasından sonra Sincan Batı Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldığı ve kaçtığı belirtilen iddianamede, "FETÖ/PDY bünyesi içerisinde yönetici pozisyonunda idare eden firari şüpheli Adil Öksüz'ün Sakarya ilinde gerçekleştirilmek istenen darbeye teşebbüs girişiminden de sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Tüm dosya kapsamına göre şüpheli Öksüz'ün anayasal düzeni cebir şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya başka bir düzen getirmeye teşebbüste bulunmuş olması nedeniyle anayasayı ihlal ve atılı diğer suçları işlediği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"FETÖ'NÜN MAHALLİ YÖNETİCİSİ OLMASI NEDENİYLE..."

İddianamede, Öksüz'ün Sakarya'daki olaylarda zanlılarla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, örgüt yöneticisi konumunda bulunduğundan emrinde bulunan diğer şüphelilere talimat verdiği vurgulanarak, "FETÖ'nün mahalli yönetici konumunda olması nedeniyle örgüt yöneticileri örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılacağı hükmü de göz önüne alınır." denildi.

Sakarya Valiliğinin kapıları ve camlarının kırılarak kamu malına zarar verildiği belirtilen iddianamede, valilik binası içerisinde ve önünde toplanan vatandaşların üzerine ateş edilerek 19 kişinin öldürülmeye teşebbüs edildiği kaydedildi.

İddianamede, askeri araç ve silahların darbeye teşebbüs ile diğer eylemlerde kullanıldığı belirtilerek, "Öksüz'ün diğer şüphelilerle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip örgütlü bir şekilde cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, Gülen ile Öksüz hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı örgüt kurma ve yönetme, adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"PENSİLVANYA'NIN TALİMATLARINI İLETTİ, DARBE FETVASI VERDİ"

FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesi Adil Öksüz'ün, örgüt mensubu teröristlere "Pensilvanya'nın talimatlarını ilettiği ve darbe fetvası" verdiği ileri sürülüyor.

Kısa süre önce yurt dışından geldiği belirtilen Öksüz'ün, 4. Ana Jet Üssü Komutanı Hakan Evrim'e, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Fetullah Gülen'i görüştürme teklifinde bulunduğu da iddia ediliyor.

2002 yılından bu yana 109 kez yurt dışı seyahati yaptığı tespit edilen Adil Öksüz'ün, İstanbul-Sakarya, Sakarya-Ankara arasında belirli aralıklarla hız sınırını aştığı için para cezasına çarptırıldığı, bu cezalar üzerine önlem olarak otomobilinde radar tespit cihazı bulundurduğu, ayrıca araç muayene cezalarının olduğu ortaya çıkmıştı.

Öksüz'ün gözaltında tutulduğu Akıncılar Jandarma Karakolu'nda nezarethaneden çıkarak tuvalette kağıt havluların arasında GPS cihazı gizlemek istediği, cihazın serbest bırakıldıktan sonra kendisine teslim edildiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında Öksüz’ün aralarında kayınpederi, kardeşi, yengesi ve kayınbiraderi ile üniversiteden çalışma arkadaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Adil Öksüz'ün darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce eşini ve 3 çocuğunu ABD'de yaşayan kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım'ın yanına bıraktığı öğrenilmişti.

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