19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:18Öğle 13:22İkindi 15:49Akşam 18:12Yatsı 19:37
    • 13°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 82.300 -0.58
  • Altın: 148,002 0.64
  • Dolar: 3,8396 1.84
  • Euro: 4,0696 1.05

Kar yağışı geri geliyor!

»
Kar yağışı geri geliyor!
Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre kar yağışı geri dönüyor. Önümüzdeki hafta İstanbul ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışı geri geliyor! Kar yağışı geri geliyor! Kar yağışı geri geliyor!

 

Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası hava daha da soğuyacak.

İstanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak.

Bu soğumayla beraber Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Kars, Ardahan, Iğdır, Bolu, Düzce, Sivas, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Tokat, Amasya, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 azalması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Az bulutlu ve açık 17

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 10

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli -1

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan: FETÖ'den 43 bin kişi tutuklandıErdoğan: FETÖ'den 43 bin kişi tutuklandıCumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Operasyonlarda 43 bin kişi tutuklandı. 95 kişi kamudan ihraç edildi. Bazıları "Bu insanlar mağdur edilmiyor mu?" Ne mağduru? Almanya birleşmesinden sonra 600 bin kişi işten çıkarıldı. Siz ne zannediyorsunuz" dedi.
NASA'dan ürperten iklim açıklamasıNASA'dan ürperten iklim açıklamasıNASA ve NOAA verilerine göre geçen yıl küresel hava sıcaklığı rekor kırdı.
'Nükleer futbol topu' Trump'ı bekliyor'Nükleer futbol topu' Trump'ı bekliyorWashington'daki tarihi devir teslim töreninde, yeni başkan Trump yemin ederken 'nükleer futbol topu' diye bilinen ünlü çanta yavaşça onun tarafına kayacak
Robot muhabir Xiao Nan, ilk makalesini yayınladıRobot muhabir Xiao Nan, ilk makalesini yayınladıDünyanın ilk robot muhabiri Xiao Nan, bir saniyede 300 kelimelik makale yazdı.
FETÖ'nün kaymakam adayları sorumlusu yakalandıFETÖ'nün kaymakam adayları sorumlusu yakalandıFETÖ'nün 99'uncu dönem Türkiye kaymakam adaylarının sorumlusu olduğu ileri sürülen 'Faruk' kod adlı M.G. gözaltına alındı.
Kar yağışı geri geliyor!Kar yağışı geri geliyor!Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre kar yağışı geri dönüyor. Önümüzdeki hafta İstanbul ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor.
  • HSYK'dan sürpriz hamle! Yerleri değiştirildi19 Ocak 2017 Perşembe 17:32
  • Fahri Kasırga o geceyi ilk kez anlattı19 Ocak 2017 Perşembe 17:18
  • NASA uzayda çiçek yetiştirdi19 Ocak 2017 Perşembe 16:45
  • Denizde yakalanan göçmen sayısı 4 ilin nüfusunu geçti19 Ocak 2017 Perşembe 16:20
  • Öksüz hakkında ilk iddianame! İşte istenen ceza19 Ocak 2017 Perşembe 16:17
  • 3 aydır sır olan teröristlerin akıbeti belli oldu!19 Ocak 2017 Perşembe 15:30
  • Darbeciler, tutuklanacaklar için depo tespiti yapmış19 Ocak 2017 Perşembe 15:30
  • İstanbul nüfusta birinci, yaşam kalitesinde beşinci oldu!19 Ocak 2017 Perşembe 14:57
  • Polisi gördü! Öcalan çıkarmasını bıçakla kazıdı19 Ocak 2017 Perşembe 13:50
  • Polislerin şehit olduğu saldırıda hırsız şoku!19 Ocak 2017 Perşembe 12:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri