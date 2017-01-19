Erkan Zengin 12 milyon TL'ye hayır dedi!

Trabzonspor'dan ayrılarak eski takımı Eskişehirspor'a dönen Erkan Zengin büyük bir fedakarlık yaptı. Son dönemde Çin kulüpleri tarafından senelik 3 milyon Euro'nun üzerinde garanti ücret teklif edilen Erkan Zengin Eskişehirspor'dan ayrılmayacağını söyledi.
ŞAMPİYONLUK İSTİYOR
14 maçta 5 gol atarken, 7 asist yapan Erkan “Eskişehirspor'u şampiyon yapmadan bir yere gitmem. Süper Lig'e çıkalım, sonrasında bakarız” ifadelerini kullandı. Yönetim sıkıntıda olduğu için zaman zaman cebinden para bile veren Erkan Zengin şampiyonluk için istekli görünüyor.