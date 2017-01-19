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Demirtaş'tan Hrant Dink mektubu

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Demirtaş'tan Hrant Dink mektubu
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hrant Dink'in 10. ölüm yıldönümünde cezaevinden bir mektup yazdı.
Demirtaş'tan Hrant Dink mektubu Demirtaş'tan Hrant Dink mektubu Demirtaş'tan Hrant Dink mektubu

 

Selahattin Demirtaş'ın Agos'ta yayınlanan mektubu şöyle:

"Hrant Dink'in aramızdan ayrılışının 10. yılındayız. Geçen 10 yılda ülkemizi yaşanabilir, özgür bir ülke haline maalesef getiremedik. Bu nedenle Hrant'a karşı mahcubuz. Ama diz de çökmedik.

Hrant'ın katilleri ve onların arkasındaki isimler halen korunmaya devam etse de, biz katili biliyoruz. Suruç'un, Ankara'nın katillerini, Roboski'nin katillerini bildiğimiz gibi...

'Bir çocuktan katil yaratan zihniyet' diyor ya sevgili Rakel, o zihniyete karşı mücadelemiz devam ediyor ve ilelebet devam edecek. Bunu bilmenizi isterim. Cezaevinde olmam nedeniyle bu seneki anmalara katılamayacağım için üzgünüm. Ama burada olsam da, Hrant için adalet mücadelesine devam ediyorum. Bu cinayet, halkların birlikte yaşamına yönelik bir cinayettir. Hrant şahsında hepimiz hedeflendik. Bizler de Hrant şahsında herkesin adaletini aramaya ve bunu sağlamak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Özlüyoruz ama başımız dik, görmek istediğin gibiyiz.

Rahmetle ve saygıyla anıyorum."

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