Erdoğan: FETÖ'den 43 bin kişi tutuklandı

Erdoğan konuşmasında, "Türkiye yıkılırsa sadece bir ülke yıkılmış olmaz, bir tarih, bir medeniyet, bir inanç ve kültür kalesi yıkılmış olur. Bu şuurla hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Sadece bölücü terör örgütüne karşı mücadelede 971 asker, polis ve korucumuzu 330 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Buna karşılık 10 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi. 12 bin terörist ve ona yardım edenler tutuklandı. 15 Temmuz'da 248 şehit, 2 bin 193 gazimiz var. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 43 bin kişi tutuklandı. 95 kişi kamudan ihraç edildi. Bazıları "Bu insanlar mağdur edilmiyor mu?" Ne mağduru? Doğu-Batı Almanya birleşmesinden sonra 600 bin kişi işten çıkarıldı. Siz ne zannediyorsunuz? Bir devlete ihanet olacak, ihanet edenler devletin içerisinde olacak, siz yeniden inşa, ihya hareketi yapacaksınız hala bu mikroplar, virüsler hainler orada duracak, böyle şey olmaz." açıklamalarında bulundu.