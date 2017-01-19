19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:18Öğle 13:22İkindi 15:49Akşam 18:12Yatsı 19:37
    • 13°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 82.300 -0.58
  • Altın: 148,002 0.64
  • Dolar: 3,8396 1.84
  • Euro: 4,0696 1.05

Erdoğan: FETÖ'den 43 bin kişi tutuklandı

»
Erdoğan: FETÖ'den 43 bin kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Operasyonlarda 43 bin kişi tutuklandı. 95 kişi kamudan ihraç edildi. Bazıları "Bu insanlar mağdur edilmiyor mu?" Ne mağduru? Almanya birleşmesinden sonra 600 bin kişi işten çıkarıldı. Siz ne zannediyorsunuz" dedi.
Erdoğan: FETÖ'den 43 bin kişi tutuklandı Erdoğan: FETÖ'den 43 bin kişi tutuklandı Erdoğan: FETÖ'den 43 bin kişi tutuklandı

 

Erdoğan konuşmasında, "Türkiye yıkılırsa sadece bir ülke yıkılmış olmaz, bir tarih, bir medeniyet, bir inanç ve kültür kalesi yıkılmış olur. Bu şuurla hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Sadece bölücü terör örgütüne karşı mücadelede 971 asker, polis ve korucumuzu 330 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Buna karşılık 10 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi. 12 bin terörist ve ona yardım edenler tutuklandı. 15 Temmuz'da 248 şehit, 2 bin 193 gazimiz var. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 43 bin kişi tutuklandı. 95 kişi kamudan ihraç edildi. Bazıları "Bu insanlar mağdur edilmiyor mu?" Ne mağduru? Doğu-Batı Almanya birleşmesinden sonra 600 bin kişi işten çıkarıldı. Siz ne zannediyorsunuz? Bir devlete ihanet olacak, ihanet edenler devletin içerisinde olacak, siz yeniden inşa, ihya hareketi yapacaksınız hala bu mikroplar, virüsler hainler orada duracak, böyle şey olmaz." açıklamalarında bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan: FETÖ'den 43 bin kişi tutuklandıErdoğan: FETÖ'den 43 bin kişi tutuklandıCumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Operasyonlarda 43 bin kişi tutuklandı. 95 kişi kamudan ihraç edildi. Bazıları "Bu insanlar mağdur edilmiyor mu?" Ne mağduru? Almanya birleşmesinden sonra 600 bin kişi işten çıkarıldı. Siz ne zannediyorsunuz" dedi.
NASA'dan ürperten iklim açıklamasıNASA'dan ürperten iklim açıklamasıNASA ve NOAA verilerine göre geçen yıl küresel hava sıcaklığı rekor kırdı.
'Nükleer futbol topu' Trump'ı bekliyor'Nükleer futbol topu' Trump'ı bekliyorWashington'daki tarihi devir teslim töreninde, yeni başkan Trump yemin ederken 'nükleer futbol topu' diye bilinen ünlü çanta yavaşça onun tarafına kayacak
Robot muhabir Xiao Nan, ilk makalesini yayınladıRobot muhabir Xiao Nan, ilk makalesini yayınladıDünyanın ilk robot muhabiri Xiao Nan, bir saniyede 300 kelimelik makale yazdı.
FETÖ'nün kaymakam adayları sorumlusu yakalandıFETÖ'nün kaymakam adayları sorumlusu yakalandıFETÖ'nün 99'uncu dönem Türkiye kaymakam adaylarının sorumlusu olduğu ileri sürülen 'Faruk' kod adlı M.G. gözaltına alındı.
Kar yağışı geri geliyor!Kar yağışı geri geliyor!Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre kar yağışı geri dönüyor. Önümüzdeki hafta İstanbul ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor.
  • HSYK'dan sürpriz hamle! Yerleri değiştirildi19 Ocak 2017 Perşembe 17:32
  • Fahri Kasırga o geceyi ilk kez anlattı19 Ocak 2017 Perşembe 17:18
  • NASA uzayda çiçek yetiştirdi19 Ocak 2017 Perşembe 16:45
  • Denizde yakalanan göçmen sayısı 4 ilin nüfusunu geçti19 Ocak 2017 Perşembe 16:20
  • Öksüz hakkında ilk iddianame! İşte istenen ceza19 Ocak 2017 Perşembe 16:17
  • 3 aydır sır olan teröristlerin akıbeti belli oldu!19 Ocak 2017 Perşembe 15:30
  • Darbeciler, tutuklanacaklar için depo tespiti yapmış19 Ocak 2017 Perşembe 15:30
  • İstanbul nüfusta birinci, yaşam kalitesinde beşinci oldu!19 Ocak 2017 Perşembe 14:57
  • Polisi gördü! Öcalan çıkarmasını bıçakla kazıdı19 Ocak 2017 Perşembe 13:50
  • Polislerin şehit olduğu saldırıda hırsız şoku!19 Ocak 2017 Perşembe 12:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri