19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:18Öğle 13:22İkindi 15:49Akşam 18:12Yatsı 19:37
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 82.300 -0.58
  • Altın: 148,195 0.77
  • Dolar: 3,8298 1.58
  • Euro: 4,0711 1.09

AÖF sınav sistemi değişiyor

»
2016/2017 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında kısa cevaplı ve açık uçlu sorular da sorulacak.
AÖF sınav sistemi değişiyor
AÖF sınav sistemi değişiyor AÖF sınav sistemi değişiyor AÖF sınav sistemi değişiyor

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde devrim niteliğinde bir uygulamaya geçildi.

18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle açıköğretim sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmanın sonunda, 2016/2017 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında kısa cevaplı ve açık uçlu sorular da kullanılmaya başlanacağını söyledi.

Rektör Gündoğan, "Açıköğretim Fakültesi'nin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulama başlayacak. Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır" dedi.

"ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN KİTAPTA YER ALAN CEVABI YAPILANDIRMALARIDIR"

Prof. Dr. Gündoğan, uygulamanın içeriğiyle ilgili detaylı bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin kendi cümleleriyle bilgilerini ifade etmelerine olanak sağlayacak bu sorular, 4 yanlış 1 doğru uygulaması kapsamında yer almayacak. 

Kısa cevaplı sorular cevabı yalnızca bir ya da iki kelimeden oluşan sorular olacaktır. Bir romanın yazarının ya da bir anlaşmanın tarihinin yoklandığı sorular kısa cevaplı sorulara örnek olarak verilebilir. Kısa cevaplı soruların her birinin puan değeri birçoktan seçmeli sorunun puan değerine eşit olacaktır. 

Açık uçlu sorular ise, öğrencilerin kitapta yer alan bilgileri organize etme becerilerini ölçmeye yönelik olacaktır. Açık uçlu sorunun cevabı bir veya iki paragraf olabilecektir. Bir tarihsel dönemin özelliklerini yazmak, iki düşünürün bir olaya ilişkin görüşlerini kıyaslamak, iki roman yazarının üsluplarını belli bir açıdan karşılaştırmak açık uçlu sorulara örnek olarak verilebilir. 

Bu soruların cevapları aslında kitapta yer almaktadır. Öğrencilerden beklenen kitapta yer alan cevabı yapılandırmalarıdır. Bu nedenle açık uçlu sorulara biz yapılandırılmış cevaplı sorular demeyi tercih etmekteyiz. Her öğrenci istenen bilgiyi zihninde farklı şekilde yapılandırmış olabilir. Biz olası tüm yapılandırmaları önceden hazırladığımız ve adına rubrik denen standart puanlama anahtarlarıyla eşleştirerek puan vereceğiz. 

Böylece öğrenciler, sahip oldukları bilgi düzeyine göre doğru-yanlış yaptı şeklinde değil; bilgi sahibi olmama durumundan konuya tam hakim olma durumuna göre puan alabilecektir. 

Bu durumun öğrencilerimizin bilgilerini gerçeğe daha yakın ölçmemizde yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca bu soru türlerinin öğrencilerimizin biraz bile bilgi sahibi olsalar puan alabilmelerini sağlayacağını düşünüyoruz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AÖF sınav sistemi değişiyorAÖF sınav sistemi değişiyor2016/2017 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında kısa cevaplı ve açık uçlu sorular da sorulacak.
AÖF'de okuyan öğrenciler dikkat!AÖF'de okuyan öğrenciler dikkat!Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde (AÖF) devrim niteliğinde bir uygulamaya geçildi.
"Hormonlu not" veren özel okullar kapatılacak"Hormonlu not" veren özel okullar kapatılacakTEOG ve üniversite sınavlarında öğrencileri binlerce sıra öne geçiren 'şişirilmiş' notlarla ilgili yapılan değişikliğe göre, 3 kez 'hormonlu not' verdiği tespit edilen okul kapatılacak.
Bütünleme sınavları kaldırılıyor mu?Bütünleme sınavları kaldırılıyor mu?Sosyal medyada yayılan 'bütünleme sınavları kaldırıldı mı?' sorusuna cevap YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan geldi. Saraç haberin doğru olmadığını söyledi.
Haberi bakan duyurdu! Öğrenciler çok sevinecekHaberi bakan duyurdu! Öğrenciler çok sevinecekMilli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sömestir tatilinde öğrencilere ev ödevi verilmemesini, öğrencinin kendini geliştirecek alanlara teşvik edilmesini istedi
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandıKPSS yerleştirme sonuçları açıklandıKPSS-2016/2 Kamu Personel Seçme Sınavı adaylarının tercih sonuçları açıklandı. Merakla beklenen KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte milyonların beklediği haber...
  • AÖF öğrencileri bu habere çok sevinecek!26 Aralık 2016 Pazartesi 10:40
  • YÖK başkanı açıkladı: Artık tercih yapamayacaklar22 Aralık 2016 Perşembe 10:10
  • MEB'de bin 980 personel açığa alındı22 Aralık 2016 Perşembe 07:27
  • Açık öğretimde bir yenilik daha16 Aralık 2016 Cuma 22:58
  • Haftada 2 gün öğrencilere kuru üzüm dağıtılacak08 Aralık 2016 Perşembe 13:15
  • AÖF Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı öğren07 Aralık 2016 Çarşamba 15:19
  • Türkiye eğitimde 70 ülke içerisinde 49'uncu sırada07 Aralık 2016 Çarşamba 11:29
  • O ilde yağmurdan dolayı okullar tatil edildi29 Kasım 2016 Salı 10:08
  • FETÖ’yle bağlantılı öğrencilerin bursları kesildi21 Kasım 2016 Pazartesi 11:25
  • Hatay'da Suriyeli öğrenciler için okul açıldı13 Kasım 2016 Pazar 14:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri