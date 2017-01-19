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Bahçeli'den 'MHP'li bakan' açıklaması

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Bahçeli'den 'MHP'li bakan' açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan'ın 'MHP'li bakan' yorumuna 'haberimiz yok' şeklinde cevap verdi.
Bahçeli'den 'MHP'li bakan' açıklaması Bahçeli'den 'MHP'li bakan' açıklaması Bahçeli'den 'MHP'li bakan' açıklaması

 

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yönündeki sözlerine ilişkin, "Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından başlıklar:

(Anayasa değişiklik teklifi) Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır.

Referandum kampanyamızı "evet" üzerine kuracağız

Teklifin referandumda halkımız tarafından kabul göreceği inancındayım.

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