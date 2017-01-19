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Özgür Özel: Başbakan siyasi rüşvet teklif etti

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Özgür Özel: Başbakan siyasi rüşvet teklif etti
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel MHP'yi çok kızdıracak bir iddiada bulundu. Özel,"Başbakan, MHP'li milletvekillerine ve MHP Grubu'na açık, siyasi rüşvet teklif etti" dedi.
Özgür Özel: Başbakan siyasi rüşvet teklif etti Özgür Özel: Başbakan siyasi rüşvet teklif etti Özgür Özel: Başbakan siyasi rüşvet teklif etti

 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım'ın, anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sürerken, "MHP'li milletvekillerine ve MHP Grubu'na açık, siyasi rüşvet teklif ettiğini" iddia ederek, "MHP'li milletvekilleri kendilerine açıktan rüşvet teklif edilmesine, şantaj yapılmasına, baskı kurulmasına katlanacak karakterde değildir." dedi. 

Özel, anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine ilişkin Mecliste açıklamalarda bulundu.

KAMERALARLA TESPİT ETTİK

İkinci turun ilk gününde, ilk turda olduğu gibi gizli oylamanın ihlal edilmesinin ve anayasa ile içtüzüğün açıkça çiğnenmesinin bir kez daha ortaya çıktığını savunan Özel, kameralarla, tarih ve saati kaydeden fotoğraf makinalarıyla gizli oylamanın açık yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.

CHP'Lİ ÜYEYE İZİN VERMEDİLER

Özel, 7. turda, oy kullanan milletvekillerine pulları teslim eden katip üyelerden birinin, "pul verdiğim kişilerin tamamına yakını",  birinin "çoğunluğu", diğerinin ise "yarından fazlası aldığı pulları birine göstererek dışarıda koyuyor, kabine girmiyor" diyerek şerh düştüklerini belirtti. Özel, sayımda görevli CHP'li katip üyenin de şerh düşmek istemesine izin verilmediğini, bugün de TBMM Başkanlığına resmi olarak verdiklerini anlattı.

BAŞBAKAN MHP'YE RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Özel'e,  "Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP'ye yakın, MHP'li bakanlar atanabilir" açıklaması da soruldu.

Anayasa görüşmelerinin, liderlerin katılımıyla, iktidar partisi grubunun anlık, çavuşlarla, gözlemcilerle denetimiyle, zaman zaman tehdit, şantaj, en sonunda da rüşvet teklifleriyle devam ettiğini ileri süren Özel, Yıldırım'ın, görüşmeler devam ederken, MHP'li milletvekillerine ve MHP Grubu'na açık, siyasi rüşvet teklif ettiğini iddia etti.

BU AÇIKÇA BİR RÜŞVET TEKLİFİ

CHP Grup Başkanvekili Özel, sözlerini şöyle tamamladı: "İddia edilen gizli anlaşma, gizli iş birliği sözlerinin pekiştirebilecek ama eşzamanlı olarak görüşmeler sırasında bir Başbakan'dan, bir siyasi parti grubuna, milletvekillerine açıkça siyasi rüşvet teklifidir. Ve kendilerini inkardır. 'Koalisyonlar bitecek' diyorlardı. Şimdiden koalisyon ortağı arayışında.

O YETKİYE HAKARETTİR

Şimdiden koalisyonu seçim sonrası değil öne çekme, hatta rejimi değiştirirken siyasi rüşvet teklif ederek, rejim değişikliğine koalisyon ortağı aramasındadır. MHP'li milletvekillerini, belli hassasiyetleriyle tanırım. Kendilerine, inandıkları değerlere, milletten aldıkları yetkiye hakaret edilmesine, kendilerine açıktan rüşvet teklif edilmesine, şantaj yapılmasına, baskı kurulmasına katlanacak karakterde milletvekili değiller. Önemli bir kısmı değil.

TERSİNE DÖNECEĞİNE İNANIYORUM

O yüzden bu tip işlerin tersine tepeceğine, belki birazdan, belki son oylamada, ama bir şekilde bu işin tersine döneceğine inanıyorum. MHP'li milletvekilleri siyasi rüşveti kabul edecek, buna karşılık tutum değiştirecek veya değiştirmeyi düşündüğü tutumu, bu rüşvetten sonra farklılaştırmayacak zihniyette insanlar değillerdir. Yapılan siyasi etiğe uygun değil."

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