Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi

Tutuklu vekillerin oy kullanmasına izin verilip verilmemesi konusundaki tartışma esnasında kürsüye çıkan Nazlıaka, kendini buradaki mikrofona kelepçeledi. Nazlıaka, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın tüm ikazlarına rağmen kürsüden inmeyince oturuma ara verildi.
Bahçekapılı'nın Nazlıaka'ya "tamam Sayın Nazlıaka, yeterince basına konu oldunuz, size söz hakkı vermedim, lütfen yerinize geçin" şeklinde tepki gösterirken, vekiller arasında da tartışmalar yaşandı.
HDP'li kadın milletvekilleri de Nazlıaka'nın etrafında çember oluşturdu.
45 DAKİKA ARA VERİLDİ
TBMM Başkanvekili Bahçekapılı birleşime 10 dakika ara verdi. Ancak Nazlıaka'nın eyleminin sürmesi üzerine Bahçekapılı, birleşime bu kez 45 dakika ara verdi.
CHP'LİLER İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
Nazlıaka'nın yanına giden CHP'li İdare Amiri Tufan Köse ve bazı CHP'li milletvekilleri, Nazlıaka'yı kelepçeyi açması için ikna etmeye çalıştı.
BAHÇELİ'NİN ETRAFINDA DA ÇEMBER OLUŞTURULDU
Bu sırada MHP milletvekilleri de Genel Kurul Salonunda olan Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin etrafında çember oluşturdu.