İşte Erdoğan'ın 'haddini bil' dediği kaymakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sen kendini ne sanıyorsun, haddini bil" diye seslendiği kaymakamın Mehmet Ali Özyiğit olduğu iddia edildi.

Bugünkü muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert bir dille eleştirdiği kaymakamın İstanbul Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit olduğu iddia edildi.

MEHMET ALİ ÖZYİĞİT İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gazimizi aradım. Ve gazimiz evraklarını gönderiyor fakat evraklar işleme konmuyor veya ağırdan alınıyor. İlgili yerlere de durumu bildirdim. Buradan sesleniyorum, ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun, sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini niçin feda etti, bu vatan için feda etti. Köprünün üstüne bu vatan, bu millet için yürüdü. Sen o makamda varsan o gazi için varsın, haddini bileceksin. Haddini bilmediğin zaman da haddini sana bildirirler." dediği kaymakamın Bahçelievler Kaymakamı olduğu Mehmet Ali Özyiğit olduğu iddiası gündeme geldi.



