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Emniyetten kalpazanlara karşı uyarı

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Emniyet Genel Müdürülüğü sosyal medya hesabından kalpazanlara karşı vatandaşların dikkat etmesi gereken banknotların özelliklerini paylaştı.
Emniyetten kalpazanlara karşı uyarı
Emniyetten kalpazanlara karşı uyarı Emniyetten kalpazanlara karşı uyarı Emniyetten kalpazanlara karşı uyarı

 

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar ile vatandaşlar, kalpazanlar tarafından mağduriyet yaşamamaları için banknotlarda olması gereken özellikler hakkında uyarıldı.

Paylaşımlarda tüm banknotlarda gömülü şekilde bulunan "emniyet şeridi"nin ışığa tutulduğunda her iki yüzden kesintisiz bir hat şeklinde görüldüğü ve şerit üzerinde paranın değeri ile "TL" harflerinin yer aldığı belirtildi.

Ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin küçüğü ile kupür değerini gösteren sayıdan oluşan "fligran"ın banknot ışığa tutulduğunda her iki yüzden görülebileceği, "Holografik şerit folyo"nun banknotların ön yüzünde bulunduğu, tasarımla uyumlu çeşitli görsel motifler içerdiği belirtildi.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN ÖZELLİK

Engellilerin tanıyabilmesi için tüm banknotların ön yüzünün sol üst kenarında Braille alfabesine ait noktaların yer aldığı, 5 liradan 200 liraya doğru sırasıyla 1'den 6'ya kadar rakamların noktalar ile yazılı olduğu aktarıldı.

Banknotlarda, Atatürk portresinin ve üstte yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası" ibaresinin yanı sıra orta bölümünde kupür değerini gösteren sayılar ve yazılarda "kabartma baskısı"nın bulunduğu açıklandı.

Banknota yatay konumda göz hizasında bakıldığında, Atatürk portresinin sağ alt tarafında yedigen şeklin içinde kupür değerini gösteren "gizli görüntü" olduğu belirtildi.

Işığa tutularak bakıldığı takdirde banknotların sol üst kenarında yer alan şekillerin arka yüzdeki şekillerle birleşerek "bütünleşik görüntü" halinde kupür değerini oluşturduğuna dikkat çekildi.

Banknotların arka yüzünde bulunan ve üzerinde kupür değerini gösteren sayı ile "TL" harflerin yer aldığı "renk değiştiren şerit"in, banknot hareket ettirildikçe yarı şeffaf sarı renkli yansıma vereceği açıklandı.

5 FARKLI ÖZELLİK

Beş farklı özellik içeren ultraviyole güvenlik özelliklerinin, para ile doğrudan ilgili mesleklerde çalışanlar için büyük önem taşıdığı açıklandı.

Normal kağıttan farklı olarak banknot kağıdında "UV" ışık altında parlama olacağı,mavi ve kırmızı renkte parlayan kılcal liflerin yer aldığı kaydedildi. Emniyet şeridinin UV ışık altında 5 ve 10 lirada mavi, 20 ve 50 lirada kırmızı, 100 ve 200 lirada sarı renk parlama vereceği bildirildi. Paranın ön yüzünde Atatürk portresi alanında kupür değerini gösteren sayı ile "TL" harfleri belirerek UV ışık altında kırmızı renkte parlama vermesi gerektiğine dikkat çekildi.

Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin içindeki "5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL, 200 TL" ibaresi ile holografik şeritlerin folyo üzerindeki dikdörtgen şeklinin alt ve üst kenarında "TCMB" ibaresinin "mikro yazı"lı olduğu kaydedildi.

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