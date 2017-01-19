19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:18Öğle 13:22İkindi 15:49Akşam 18:12Yatsı 19:37
    • 6°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 82.300 -0.58
  • Altın: 148,550 1.01
  • Dolar: 3,8298 1.58
  • Euro: 4,0711 1.09

YGS'ye girecekler dikkat!

»
YGS'ye girecekler dikkat!
İstanbul Valiliği, 2017'de Yükseköğretime Geçiş Sınavına girecek öğrenciler için mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgelerinin, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olduğunu duyurdu.
YGS'ye girecekler dikkat! YGS'ye girecekler dikkat! YGS'ye girecekler dikkat!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu yıl YGS'ye girecek öğrencilerin, mevcut kimlik kartları ile geçici kimlik belgelerinin geçerli olmayacağı iddiası üzerine son günlerde yoğun şekilde İlçe Nüfus Müdürlüklerine yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda nüfus cüzdanının kaybolmuş, tahrifata uğramış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması halleri dışında, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerlidir. Ayrıca İçişleri Bakanlığının 09.01.2017 tarih ve 4750 sayılı yazıları ile uygulamanın bu doğrultuda yapılması, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmiştir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
YGS'ye girecekler dikkat!YGS'ye girecekler dikkat!İstanbul Valiliği, 2017'de Yükseköğretime Geçiş Sınavına girecek öğrenciler için mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgelerinin, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olduğunu duyurdu.
AÖF sınav sistemi değişiyorAÖF sınav sistemi değişiyor2016/2017 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında kısa cevaplı ve açık uçlu sorular da sorulacak.
AÖF'de okuyan öğrenciler dikkat!AÖF'de okuyan öğrenciler dikkat!Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde (AÖF) devrim niteliğinde bir uygulamaya geçildi.
"Hormonlu not" veren özel okullar kapatılacak"Hormonlu not" veren özel okullar kapatılacakTEOG ve üniversite sınavlarında öğrencileri binlerce sıra öne geçiren 'şişirilmiş' notlarla ilgili yapılan değişikliğe göre, 3 kez 'hormonlu not' verdiği tespit edilen okul kapatılacak.
Bütünleme sınavları kaldırılıyor mu?Bütünleme sınavları kaldırılıyor mu?Sosyal medyada yayılan 'bütünleme sınavları kaldırıldı mı?' sorusuna cevap YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan geldi. Saraç haberin doğru olmadığını söyledi.
Haberi bakan duyurdu! Öğrenciler çok sevinecekHaberi bakan duyurdu! Öğrenciler çok sevinecekMilli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sömestir tatilinde öğrencilere ev ödevi verilmemesini, öğrencinin kendini geliştirecek alanlara teşvik edilmesini istedi
  • KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı09 Ocak 2017 Pazartesi 23:38
  • AÖF öğrencileri bu habere çok sevinecek!26 Aralık 2016 Pazartesi 10:40
  • YÖK başkanı açıkladı: Artık tercih yapamayacaklar22 Aralık 2016 Perşembe 10:10
  • MEB'de bin 980 personel açığa alındı22 Aralık 2016 Perşembe 07:27
  • Açık öğretimde bir yenilik daha16 Aralık 2016 Cuma 22:58
  • Haftada 2 gün öğrencilere kuru üzüm dağıtılacak08 Aralık 2016 Perşembe 13:15
  • AÖF Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı öğren07 Aralık 2016 Çarşamba 15:19
  • Türkiye eğitimde 70 ülke içerisinde 49'uncu sırada07 Aralık 2016 Çarşamba 11:29
  • O ilde yağmurdan dolayı okullar tatil edildi29 Kasım 2016 Salı 10:08
  • FETÖ’yle bağlantılı öğrencilerin bursları kesildi21 Kasım 2016 Pazartesi 11:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri