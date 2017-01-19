Şenol Güneş: Fenerbahçe maçı zor olacaktır

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kupada son 16 turunda rakipleri olan Fenerbahçe için, "Fenerbahçe güçlü bir takım. İyi hocaları ve yönetimi var. Büyük bir camia, biz de büyük camia olarak bu yarışta varız. Zor olacaktır" dedi.



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında sahasında karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hazırlık maçı gibi oldu. Rakibimiz, gücü oranında iyi oynamaya çalıştı. Oynamayan oyuncuların durumunu görmek bakımından onlar için kritikti. Oyuncularım zaman zaman iyi işler yaptı. Daha iyi olmalarını bekliyorum. Daha tempolu, arzulu oyun istiyorum. Rekabet için buna ihtiyaç var" şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE GÜÇLÜ BİR TAKIM"



Son 16 turunda rakipleri olan Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulunan Güneş, "Fenerbahçe güçlü bir takım. İyi hocaları ve yönetimi var. Büyük bir camia, biz de büyük camia olarak bu yarışta varız. Zor olacaktır. Önceliğimiz Alanya maçı olacaktır" ifadelerini kullandı.



"MİTROVİC'İN KALİTESİ VAR"



Devre arasında transfer ettikleri Matej Mitrovic için ise siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Oyuncu kalitesi var. Antrenman eksikliği bulunuyor. Takımla bütünleşmesi yeni oldu. Uyumunun iyi olacağını gösteriyor" diye konuştu.



"KERİM, GENÇ VE ÖNÜ AÇIK BİR OYUNCU"



Beşiktaş'tan İngiltere'nin Birmingham takımına transfer olması beklenen Kerim Frei'in yetenekli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Güneş, "Teknik ve hızlı biri ama duygusal kırılmaları fazla olan, bu şekilde de kendine duvar ören bir oyuncu görüntüsü vardı. Oynamadığı zaman olumsuz görüntüsü olabiliyordu. Takımda sayısal fazlalıktan şans gelme durumu olmuyordu. Kerim aramızdan ayrıldı. Umarım başarılı olur. Genç ve önü açık bir oyuncu" dedi.



Sadullah Zehir: "Oyunu çirkinleştirmeden oynadık"



DARICA GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ



Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sadullah Zehir, oyuncularının ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Oyunu çirkinleştirmeden hem ilk hem de ikici yarı iki yönlü oynadık" dedi.



Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sadullah Zehir, "Takımımız açısından önemli maçtı. Gruptaki durumuzu belliydi. Zor olacağını biliyorduk. Oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Oyunu çirkinleştirmeden hem ilk hem de ikici yarı iki yönlü oynadık. Savunmada ve hücumda iyi işler yaptık. Bulduğumuz pozisyonlar vardı ama olmadı. Bu maçla Ziraat Türkiye Kupası'nda şansımız kalmadı. Önümüzde Boluspor maçı var. O maçı kazanıp, kupayı en iyi şekilde bitireceğiz. Oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.