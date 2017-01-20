Karısını öldürdü! Savunması pes dedirtti!

Yeşiltepe Mahallesi'nde 24 Kasım'da meydana gelen olayda İsmet A., eşi Selime A.'yı cep telefonundan başlayan tartışma sonrasında kendisini aldattığı ileri sürerek bıçakla yaralamış, yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



"32 YILDIR EVLİYDİK"



Olay sonrasında açılan dava sonrasında sanığın yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra çocukları ve ölen Selime A'ın kardeşi, anne ve babasın ile avukatlar katıldı. Duruşmada ifade veren İsmet A., 1985 yılında bu yana evli olduğu eşine bir tokat vurmadığını söyledi. 2015 yılında eşi ile Bulgaristan tatile gittiğini belirten İsmet A., "Tatilde evde odaya girdim telefonu sakladı. 'Kime mesaj atıyorsun' dedim. Bana 'sana ne sen kimsin' dedi. Aradan 3 ay geçti. Eşim ile ilişkiye girmek istedim. Cinsel organında yaralar olduğunu gördüm. Sonra o yaralar bana da bulaştı. Doktora gitmesini söyledim. Sonra bende gittim. Yaz günü bahçemiz vardı. Oraya giderdik, orada da mesaj yazdığını gördüm. Beni aldattığından emin olamadığım için aileme söylemedim.



"ELİNE BIÇAK ALMIŞ BANA VURACAKTI"



Olay günü saat eşimi arayayım dedim. Aradım meşgul yaklaşık 10 dakika meşgul. Daha sonra açtı. Akşam saat 20.00'de eve gidiyorum. Aradım eve giderken aradım kabak çekirdeği istedi. Aldım götürdüm. Daha sonra yemek yedik. Tanıdığı birinin aradığını söyledi. Eşimden telefonunu istedim. Numarasını göreyim dedim. Bana özelime karışmazsın dedi. Oğlumu çağırdım. Oğlum baktı. Telefona baktı, bir şey olmadığını söyledi. Oğlum gittikten sonra telefonunu elinden alarak duvara vurdum. Eşim bana 3 milyar verdim ona diyerek kızdı. Aradan 15 dakika geçti. Annemin evine indik. Özür diledim. Olayı kapatalım dedim. Bana küfür etti. Eline bıçak almış, bana vuracaktı. 'Seni geberteceğim' dedi. Bu arada boğuştuk, bıçak eşime saplanmış. Yaralı olduğunu görünce oğlumu aradım. Aşağıya indi ambulansı aradık. Ben olayın başlangıcından sonuna kadar bıçağı elime almadım. Eşim son zamanda çok şık giyiniyordu" dedi.



"BENDEN BOŞANACAĞINI SÖYLEDİ"



Bir avukatın boşanma ile ilgili sorusuna sanık, "Selime benden boşanacağını söyledi. Olaydan önce. 'Yarın mahkeme gideceğim, manitamı koluma takıp arkamdan bakacaksın' şekline konuştu" diyerek aralarında geçen diyaloğu anlattı. Ölen Selime A.'nın kardeşi anne ve babası sanıktan şikayetçi oldu.



ÇOCUKLARI ŞİKAYETÇİ OLMADI



Oğulları Ali A., babasından şikayetçi olmadığını belirterek, duruşmada şunları söyledi:



"Olay günü babam aradı. Aşağıya indim. Annemin telefonuna bakmamı istedim. Telefonda bir kayıt göremedim. Bu sırada annem kalkarak babamdan boşanacağını söyledi. Bende kolay kolay boşanamazsınız dedim. Boşanırken eşyalarınızı bizim üstümüze yapın dedim. Yukarı çıktım, babam geri aradı. Anneni öldürdüm galiba dedi. İndim aşağıya annem yerde yatıyordu. Babama tepki gösterdim o arada."



Duruşmaya katılan sanık ve ölen Selime A'nın kızları da babasından şikayetçi olmadığını ifade etti.



Mahkeme tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.