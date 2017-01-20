İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 yenerken, 2007 yılından sonra Anoeta'da ilk galibiyetini almış oldu.
Barcelona'nın golünü 21. dakikada penaltıdan Neymar kaydetti. Barcelona'da yedekler arasında yer alan Arda Turan, oyuna girmedi.
Bu arada Real Sociedad Kulübünün bulunduğu San Sebastian kentinin yıl içerisindeki en büyük bayramını kutladığı gün oynanan maçın saati tartışmalara neden oldu. İspanya Futbol Federasyonunun, kentteki kutlamaların ve özel akşam yemeklerinin organize edildiği saatlerde maçı başlatma kararı almasını protesto eden San Sebastianlılar, karşılaşma öncesinde Anoeta Stadı önünde geleneksel bando gösterilerini yaptı.
Öte yandan çeyrek finalin diğer maçında Atletico Madrid, sahasında Eibar'ı 3-0 yenerek, önemli bir avantaj elde etti. 28. dakikada Eibar kalecisi Yoel'in hatasını iyi değerlendiren Antoine Griezmann'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 kapatan Atletico Madrid'in diğer gollerini 60. dakikada Angel Correa ve 67. dakikada Kevin Gameiro kaydetti.
İlk maçları tamamlanan Kral Kupası'nın çeyrek finalinde dün Alaves deplasmanda Alcorcon'u 2-0 yenmiş, Real Madrid de sahasında Celta de Vigo'ya 2-1 yenilmişti.
Çeyrek finalin rövanşında 24 Ocak'ta Alaves-Alcorcon, 25 Ocak'ta Celta de Vig-Real Madrid ve Eibar-Atletico Madrid, 26 Ocak'ta da Barcelona-Real Sociedad maçları oynanacak.
20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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Barça 10 yıl sonra bir ilki başardı!
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