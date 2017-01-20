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Galatasaray'a bir sponsor daha

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Galatasaray'a bir sponsor daha
Sürat Kargo, Galatasaray Futbol Takımı'nın kargo sponsoru oldu.
Galatasaray'a bir sponsor daha Galatasaray'a bir sponsor daha Galatasaray'a bir sponsor daha

Sponsorlukla ilgili Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen imza  törenine, Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık Genel Müdürü Ali  Öğüdücü ile Sürat Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alper Maden katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Öğüdücü, "Anlaşma 1,5 yılı kapsıyor.  Opsiyonuyla beraber 2,7 milyon lira değerinde bir anlaşma." dedi.

Öğüdücü, elektronik ticaretin Galatasaray Mağazacılık'ta önemli bir  hale geldiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Başta futbol olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm branşlarda zirveyi  hedefleyen Galatasaray Kulübü, taraftarına da GSStore ile ulaşıyor. Bunu çok  önemsiyorum. Son 2-3 yıl öncesinde ciromuz içinde küçük bir paya sahip olan  dijital ticaret çok önemli bir yere geldi. İki sene öncesinde 3 milyon 600 bin  lira olan e-ticaretimiz, bu sene 12 milyon lira civarına geldi. Hızla büyürken,  toplam cirodaki payı yüzde 10'a yükseldi. E-ticarette en önemli şey lojistik. Bu  konuda çok önemli ortaklara ihtiyacımız var. Sektörünün en önemli oyuncuları  arasında yer alan Sürat Kargo ile Galatasaray markalı ürünlerin, Galatasaray'a  gönül verenlere daha hızlı ulaşacağını düşünüyorum."

Alpay Maden ise sarı-kırmızılı kulüple yaptıkları iş birliğinin  kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin iki büyük markası  bir araya geliyor. Galatasaray gibi bir değeri taşımak, bizim açımızdan çok  önemli. İmzalanan anlaşmanın iki tarafa da başarı getirmesini temenni ediyorum."  ifadelerini kullandı.

 

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