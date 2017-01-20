20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:50Akşam 18:14Yatsı 19:38
    • 8°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 82.300 -0.58
  • Altın: 148,344 0.87
  • Dolar: 3,8298 1.58
  • Euro: 4,0711 1.09

Bayern Münih'ten flaş Coman kararı

»
Bayern Münih'ten flaş Coman kararı
Almanya Bundesliga lideri Bayern Münih, Juventus'tan kiraladığı Kingsley Coman'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanacağını açıkladı.
Bayern Münih'ten flaş Coman kararı Bayern Münih'ten flaş Coman kararı Bayern Münih'ten flaş Coman kararı

Bayern Münih, Arjen Robben ve Franck Ribery'den sonra Kingsley Coman'ı da takımda tutmayı başardı. Alman basınına konuşan Bayern Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, genç yıldızın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanılacağını ve takımda kalacağını açıkladı.

Rummenigge, ''Nisan sonunda opsiyonunu kullanacağız. Futbolcuya inancımız tam. Geçen sezon, şimdikinden daha iyiydi. Bu sezon, çok sayıda sakatlık yaşadı ve sahalardan uzak kaldı. Buna rağmen, opsiyonunu kullanmak istiyoruz.'' sözleriyle Coman'ın takımda kalacağını söyledi.

GNABRY, TRANSFER EDİLMİYOR! 

Werder Bremen'in genç yıldızı Serge Gnabry ile de ilgilendiği iddia edilen Bayern Münih'te Başkan Rumennigge, bu transferin olmayacağını belirtti. Bayern Başkanı, Gnabry, Werder Bremen'in oyuncusu. Bremen'deki iş arkadaşlarıma karşı sorun çıkartmak istemem. Futbolcuyla çok ilgileniyorduk ama transfer yapmayacağız. O bölgede Ribery, Costa ve Coman oynuyor.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hamza Hamzaoğlu'na şok!Hamza Hamzaoğlu'na şok!PFDK, Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’na 5 maç ceza verdi.
Gaziantepspor, Osmanlıspor'u devirdiGaziantepspor, Osmanlıspor'u devirdiZiraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta mücadelesinde İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Gaziantepspor ile Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi Osmanlıspor'U 2-0 yendi.
Şenol Güneş, Fenerbahçe eşleşmesini yorumladıŞenol Güneş, Fenerbahçe eşleşmesini yorumladıBeşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, Darıca Gençlerbirliği maçının ardından Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşmeleri hakkında, "Zor bir maç olacaktır. Bizim için öncelik Alanyaspor maçı. Fenerbahçe ve Alanyaspor maçı arasında bir fark yok." dedi.
Bayern Münih'ten flaş Coman kararıBayern Münih'ten flaş Coman kararıAlmanya Bundesliga lideri Bayern Münih, Juventus'tan kiraladığı Kingsley Coman'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanacağını açıkladı.
Galatasaray'a bir sponsor dahaGalatasaray'a bir sponsor dahaSürat Kargo, Galatasaray Futbol Takımı'nın kargo sponsoru oldu.
Manchester City, Jesus ile imzaladı!Manchester City, Jesus ile imzaladı!İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus ile resmi sözleşme imzaladı.
  • Barça 10 yıl sonra bir ilki başardı!20 Ocak 2017 Cuma 08:27
  • Şenol Güneş: Fenerbahçe maçı zor olacaktır19 Ocak 2017 Perşembe 22:59
  • Beşiktaş Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi19 Ocak 2017 Perşembe 19:55
  • Erkan Zengin 12 milyon TL'ye hayır dedi!19 Ocak 2017 Perşembe 17:58
  • Weber: Schumacher ailesi gerçekleri saklıyor19 Ocak 2017 Perşembe 17:40
  • Kerim Frei İngiltere yolcusu19 Ocak 2017 Perşembe 17:36
  • Aziz Yıldırım'a tarihi ceza!19 Ocak 2017 Perşembe 17:24
  • Olay rapor ortaya çıktı! 'Görmedim, duymadım...'19 Ocak 2017 Perşembe 12:10
  • Ertuğrul Sağlam'dan Alanyaspor açıklaması!19 Ocak 2017 Perşembe 08:07
  • Arda Turan rekora koşuyor!19 Ocak 2017 Perşembe 08:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri