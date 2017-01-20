Şenol Güneş, Fenerbahçe eşleşmesini yorumladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0 kazanılan Darıca Gençlerbirliği maçının ardından basın toplantısında konuştu.

İşte Şenol Güneş'in maç sonu basın toplantısındaki açıklamaları:

"Bizim için hazırlık maçı gibi oldu. Kupada konum itibariyle öndeydik. Rakibimiz kendi gücü oranında iyi oynamaya çalıştı. Bizim için de oynamayan oyuncuları oynatıp durumlarını görme bakımından kritik bir maçtı. Onlar için çok kritik maçtı. Zaman zaman iyi işler yaptık ama daha iyi olmalarını bekliyorum. Oyuncu kalitesi ve üstünlüğü skora yansıdı. Oyun ciddiyeti vardı. Ama ben daha hızlı, tempolu, oyun huzurlu bir oyun istiyorum. Rekabet için buna ihtiyaç var. Hepimiz genel durumumuzu gördük. Utku sahada elinden gelen gayreti gösterdi. Daha güvenli, daha rahat, başarılı olduğunu düşünüyorum. Mitrovic'in oyuncu kalitesi var ama antrenman eksikliği var. İlk bölümde dörtlü sonra üçlü oynattık. Takımı tanıması, taraftarı tanıması, iyi olacağını gösteriyor ama sahadaki performansı yüzde yüz üst seviyede değil. Atınç, sol bekte iyi oynadı. Son bir tane yan pası dışında iyiydi. Geçen maçta daha az oynayan oyuncuları burada oynatmak istedim. Gençlerin daha zamana ihtiyacı var. Bir maçta mükemmel olmaz ama hepsini görmeye çalıştık. Oyuncular için de olumlu-olumsuz söylemek doğru olmaz. "

"KERİM FREI ARAMIZDAN AYRILDI"

"Kerim, çabuk, teknik ve hızlı bir oyuncu. Duygusal kırılmaları fazla ve kendine duvar ören bir görüntüsü vardı. Oynamak istiyordu. Sayısal fazlalıktan sıra gelme şansı yoktu. Transfer durumu var. Genel durumu yönetimle paylaştık. Düşüncelerimi söyledim ve kendi aralarında karar verdiler. Sonuca bakacağız, elimizde kim kalacak, kim gidecek. Kerim inşallah başarılı olur, gurur duyarız, aramızdan ayrıldı. Oradan gelmişti, İngiltere'ye geri döndü."

FENERBAHÇE EŞLEŞMESİ HAKKINDA...

"Büyük bir camia, iyi bir hoca ve iyi takımları var. Kupada ve ligde varız. Zor bir maç olacaktır. Bizim için öncelik Alanyaspor maçı. Fenerbahçe ve Alanyaspor maçı arasında bir fark yok. İkisi de maç. Şu andan itibaren Alanya maçına konsantre olacağız. Zamanı gelince onu konuşuruz."