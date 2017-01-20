20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:50Akşam 18:14Yatsı 19:38
    • 8°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 82.300 -0.58
  • Altın: 148,344 0.87
  • Dolar: 3,8298 1.58
  • Euro: 4,0711 1.09

Zuckerberg hakkında bomba iddia!

»
Zuckerberg hakkında bomba iddia!
ABD’de yeni başkan resmen koltuğuna oturmadan çok ilginç bir isim için adaylık söylentisi ortaya atıldı.
Zuckerberg hakkında bomba iddia! Zuckerberg hakkında bomba iddia! Zuckerberg hakkında bomba iddia!

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ABD seçimini yaptı ve ünlü işadamı Donald Trump'ı başkan seçti. Henüz Trump resmi olarak göreve başlamadan birçok yerde bir sonraki başkan için ortak adres gösteriliyor. Üstelik oldukça ilginç bir isim. Başkanlığa adaylığını açıklayacağı konuşulan ve bu yönde adımlar attığı belirtilen isim Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg.

Seçmenlerin ne kadarının 'like' edeceği bilinmez ancak 2020 ya da 2024 seçimlerine aday olarak çıkacağı hatta bir önceki Başkan Barack Obama'nın ekibinden işe alımlar yaptığı belirtiliyor. Obama'nın kampanyasının başındaki isim David Plouffe, hayırsever Chan Zuckerberg Girişimi'ne katıldı. Aylık 1.8 milyar aktif kullanıcısı olan Facebook'un kurucusu olan Zuckerberg halihazırda dünyanın en zengin altıncı insanı durumunda.

EN AZ ÜÇ YILI VAR

Henüz 32 yaşında olan genç milyarderin başkan olabilmesi için en az üç senesi var. Çünkü ABD'de 35 yaş sınırı bulunuyor.

Obama'nın kampanyasının başındaki ismi vakfına alan Zuckerberg'in en sevdiği oyunların başında strateji oyunlarından 'civilization' gelirken en çok hayran olduğu tarihi dönem ise eski Yunan. Bu nedenle Zuckerberg için 'yeni imparator' benzetmesi bile yapılıyor.

Sabah gazetesinden Barış Ergin'in haberine göre; Zuckerberg'in arkadaşları ile evinde yaptığı samimi sohbetlerde bu konuyu açtığı ve başkan olmak istediği yönünde dedikodular da dolaşıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'tan şaşırtan karar: Göreve devam et!Trump'tan şaşırtan karar: Göreve devam et!Donald Trump'ın sözcüsü Spicer, Trump'ın Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ten bu göreve devam etmesini istediğini söyledi.
Çin ekonomisi yüzde 6,7 büyüdüÇin ekonomisi yüzde 6,7 büyüdüÇin ekonomisinin 2016 yılına ilişkin büyüme verisi yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.
'Cüce' ABD'ye iade ediliyor!'Cüce' ABD'ye iade ediliyor!"El Chapo" (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın ABD'ye iade edilmek üzere yola çıktığı bildirildi.
Zuckerberg hakkında bomba iddia!Zuckerberg hakkında bomba iddia!ABD’de yeni başkan resmen koltuğuna oturmadan çok ilginç bir isim için adaylık söylentisi ortaya atıldı.
O ülkede askeri müdahale başlattılar!O ülkede askeri müdahale başlattılar!Senegal ordu birliklerinin, Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahale başlattığı bildirildi.
Rusya uyardı: Misilleme yapacağızRusya uyardı: Misilleme yapacağızRoskomnadzor Jarov, Russia Today'ın çalışmalarının ABD medyası ve sosyal paylaşım siteleri tarafından kısıtlanması halinde aktif misilleme önlemleri alınacağını belirtti.
  • Pentagon: Ebu Enes el Irakı öldürüldü19 Ocak 2017 Perşembe 21:57
  • Suriye'de savaş bitiyor mu?19 Ocak 2017 Perşembe 21:00
  • İran, Suriye'de istediğini aldı!19 Ocak 2017 Perşembe 14:40
  • Rusya’dan ABD’ye "Dodik" kınaması19 Ocak 2017 Perşembe 14:15
  • Rusya'dan kritik ABD açıklaması19 Ocak 2017 Perşembe 14:04
  • Musul’da iki koldan dev operasyon başladı19 Ocak 2017 Perşembe 13:25
  • Tahran'da bina çöktü: 30 ölü!19 Ocak 2017 Perşembe 12:56
  • İtalya'da korkunç çığ felaketi: 30 kişi hayatını kaybetti!19 Ocak 2017 Perşembe 12:06
  • Rusya'dan ilk kıtalararası füze denemesi19 Ocak 2017 Perşembe 11:15
  • Yunanistan’ın eski başbakanı Papandreu yargıç karşısına çıkacak!19 Ocak 2017 Perşembe 09:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri