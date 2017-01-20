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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Kadir Güntepe katalogdan evlenmiş

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Kadir Güntepe katalogdan evlenmiş
Kadir Güntepe'nin örgüt içinde gizliliğin sağlanması için eşini FETÖ'nün kataloğundan seçtiği ortaya çıktı.
Kadir Güntepe katalogdan evlenmiş Kadir Güntepe katalogdan evlenmiş Kadir Güntepe katalogdan evlenmiş

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı. Mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında öncek gün Kayseri'de gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin eşi Z. Güntepe de aynı ilde yakalandı. Şüpheli Z. Güntepe'nin de Tokat'a getirileceği öğrenildi. Bu arada terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması “ByLock”u kullandığı iddia edilen Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güntepe örgüt içindeki gizliliğin sağlanması amacıyla katalog evliliği yaptı. 4 aydır yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye vermeye çağırılan Güntepe'nin, savcılığa gitmemesi ve rapor alarak son görev yerine başlamaması nedeniyle kaçma şüphesine karşı gözaltına alınıdğı öğrenildi.

İMAMLA GÖRÜŞMÜŞ

Güntepe'nin, FETÖ'nün kaymakamlar imamı olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi eski genel sekreteri Hüseyin Özyurt'la 33 kez telefonda görüştüğü tespit edildi. Güntepe'nin 2012 ile 2015 yılları arasında görev yaptığı ilçelerdeki imamlarla sık sık yüz yüze görüştüğü de belirlendi. Öte yandan PKK karşıtı attığı tweetlerlle gündeme gelen Güntepe'nin 16 Temmuz gecesi saat 01.30 a kadar sessiz kalması dikkat çekti. Güntepe'nin tweetinde FETÖ'nün geçmemesi de dikkat çekti.

Yeni Şafak

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