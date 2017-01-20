20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:50Akşam 18:14Yatsı 19:38
    • 8°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 82.300 -0.58
  • Altın: 148,344 0.87
  • Dolar: 3,8298 1.58
  • Euro: 4,0711 1.09

'Cüce' ABD'ye iade ediliyor!

»
'Cüce' ABD'ye iade ediliyor!
"El Chapo" (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın ABD'ye iade edilmek üzere yola çıktığı bildirildi.
'Cüce' ABD'ye iade ediliyor! 'Cüce' ABD'ye iade ediliyor! 'Cüce' ABD'ye iade ediliyor!

Meksika Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Guzman'ın avukatları  tarafından yapılan ABD'ye iade kararına itirazın Meksika federal mahkemesi  tarafından reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, Meksika'nın Ciudad Juarez kentinden bir uçağa bindirilen  Guzman'ın, ABD'nin New York şehrine gitmek üzere yola çıktığı bilgisine yer  verildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Guzman'ın ABD'ye  iadesi için Meksika hükümetinin yardım ve desteğinin memnuniyetle karşılandığı  belirtildi.

4y8qo_1484883992_08.jpg

Meksika'nın en çok aranan insanı olan Guzman, dünyanın en büyük  uyuşturucu örgütü olarak kabul edilen Sinaloa Cartel'in lideri olarak biliniyor.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli  cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmıştı.

Ocak 2016'da yakalanmadan hemen önce Hollywood'lu aktör Sean Penn ile  Rolling Stone dergisi için Meksika'da bir ormanda röportaj yapan Guzman, "Dünyada  herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve  denizaltılardan oluşan bir filom var" ifadesini kullanmıştı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'tan şaşırtan karar: Göreve devam et!Trump'tan şaşırtan karar: Göreve devam et!Donald Trump'ın sözcüsü Spicer, Trump'ın Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ten bu göreve devam etmesini istediğini söyledi.
Çin ekonomisi yüzde 6,7 büyüdüÇin ekonomisi yüzde 6,7 büyüdüÇin ekonomisinin 2016 yılına ilişkin büyüme verisi yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.
'Cüce' ABD'ye iade ediliyor!'Cüce' ABD'ye iade ediliyor!"El Chapo" (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın ABD'ye iade edilmek üzere yola çıktığı bildirildi.
Zuckerberg hakkında bomba iddia!Zuckerberg hakkında bomba iddia!ABD’de yeni başkan resmen koltuğuna oturmadan çok ilginç bir isim için adaylık söylentisi ortaya atıldı.
O ülkede askeri müdahale başlattılar!O ülkede askeri müdahale başlattılar!Senegal ordu birliklerinin, Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahale başlattığı bildirildi.
Rusya uyardı: Misilleme yapacağızRusya uyardı: Misilleme yapacağızRoskomnadzor Jarov, Russia Today'ın çalışmalarının ABD medyası ve sosyal paylaşım siteleri tarafından kısıtlanması halinde aktif misilleme önlemleri alınacağını belirtti.
  • Pentagon: Ebu Enes el Irakı öldürüldü19 Ocak 2017 Perşembe 21:57
  • Suriye'de savaş bitiyor mu?19 Ocak 2017 Perşembe 21:00
  • İran, Suriye'de istediğini aldı!19 Ocak 2017 Perşembe 14:40
  • Rusya’dan ABD’ye "Dodik" kınaması19 Ocak 2017 Perşembe 14:15
  • Rusya'dan kritik ABD açıklaması19 Ocak 2017 Perşembe 14:04
  • Musul’da iki koldan dev operasyon başladı19 Ocak 2017 Perşembe 13:25
  • Tahran'da bina çöktü: 30 ölü!19 Ocak 2017 Perşembe 12:56
  • İtalya'da korkunç çığ felaketi: 30 kişi hayatını kaybetti!19 Ocak 2017 Perşembe 12:06
  • Rusya'dan ilk kıtalararası füze denemesi19 Ocak 2017 Perşembe 11:15
  • Yunanistan’ın eski başbakanı Papandreu yargıç karşısına çıkacak!19 Ocak 2017 Perşembe 09:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri