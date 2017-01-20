20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Terörü destekleyene kredi verilmeyecek!

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Hükümet, 50 bin liralık faizsiz kredi için firmaları detaylı incelemeye aldı.
Terörü destekleyene kredi verilmeyecek!
Terörü destekleyene kredi verilmeyecek! Terörü destekleyene kredi verilmeyecek! Terörü destekleyene kredi verilmeyecek!

KOSGEB'e başvuruda bulunan 245 bin KOBİ, adli ve idari makamlardan gelen istihbarat ve güvenlik raporları doğrultusunda kredi kullanabilecek. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre FETÖ ya da PKK terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen işletmeler herhangi bir şekilde yeni yılda kullandırılacak söz konusu kredilerden istifade edemeyecek.

MASAK DA DEVREDE

Krediler konusunda MASAK, valilik, savcılık ve emniyetten gelen tüm ihbarlar KOSGEB müdürlükleri tarafından dikkate alınıyor. Tüm şehirlerde KOSGEB müdürlükleri aracılığıyla bilgi havuzu oluşturuluyor. Yetkililer, istihbarat birimleri veya yerel makamlardan gelen belge olmaması durumunda kredi taleplerine hızlı bir şekilde cevap verdiklerini kaydetti.

5 MİLYARLIK FİNANSMAN DESTEĞİ

15 bin KOBİ 'ye kullandırılması planlanan ilk yılı ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin liralık faizsiz kredi için 245 bin işletme başvuru yapmıştı. KOSGEB, KOBİ 'ler için 150 milyon liralık kaynak ayırmıştı. KOSGEB 2017 planlamasını da yaptı. Kurum, mevcut 1.1 milyar liralık bütçesi ile 10 ayrı program ile binlerce işletmeye milyarlarca liralık kredi desteği sağlamış olacak. Hesaplamalara göre 1.1 milyar liralık kaynağın kaldıraç etkisi ile birlikte KOBİ 'lere yeni yılda 5 milyar liraya kadar finansman desteği sağlanabileceği hesaplanıyor.

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